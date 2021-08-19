Волгоградская область вернется к сталинскому плану создания лесозащитных полос

Сталинский план создания лесозащитных полос хотят реализовать в Волгоградской области. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Власти Волгоградской области предложили возродить сталинский план создания лесозащитных полос по всей России. Инициативу обсудили 19 августа на совещании губернатор Андрей Бочаров, глава Рослесхоза Иван Советников, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев. По мнению местных властей, создание таких зеленых полос решит многие климатические проблемы Волгоградской области.

Как «КП-Волгоград» заявили в администрации региона, Волгоградская область готова запустить проект защитных лесополос у себя, а затем распространить опыт по всей России. Напомним, наш регион относится к малолесным субъектам страны. Из-за местного климата объем таких массивов с учетом государственных лесозащитных полос составляет 4,2%, при этом средний показатель по России – 46,6%.

Высаживать новые деревья и сохранять старые сложно и из-за длительного пожароопасного периода, в Волгоградской области он идет примерно 100 дней в году. Кроме того, сами леса далеко расположены друг от друга. Эти небольшие зеленые островки предотвращают засуху и пыльные бури, а также эрозию земель и фильтруют воздух. Но полноценная лесозащитная полоса выполняла бы эти функции лучше и облегчила тяжелый местный климат.

Местные власти предлагают возродить сталинскую идею государственных лесозащитных полос. Знаменитый план утвердили в 1948 году. Согласно проекту, в 1949—1965 годах в степных и лесостепных районах СССР планировали создать восемь крупных лесных государственных полос общей протяжённостью свыше 5,3 тысяч километров. Цель плана: предотвращение засух, песчаных и пыльных бурь путём строительства водоёмов, посадка лесозащитных деревьев. В частности в Сталинградской области должны были высадить 5 лесозащитных полос – это около 380 тысяч гектаров деревьев. Однако за три года действия плана успели создать примерно 21 тысячу гектаров, но даже при таком показателе они доказали свою эффективность. План свернули в 1953 году после смерти Сталина.

Сейчас на территории Волгоградской области проходит 5 государственных защитных лесных полос – две из них в неудовлетворительном состоянии. Например, зона Камышин-Волгоград состоит из трех полос шириной по 60 метров площадью 5,4 тысяч гектаров и она требует восстановления. Такая же ситуация на полосе Саратов-Астрахань. Зеленые зоны Воронеж-Ростов, Волгоград-Черкесск, Пенза-Каменск пока в удовлетворительном состоянии, но не в идеальном – деревья начинают сохнуть, на полосах есть участки, пройденные пожарами.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в 2021 году в регионе высадят 1500 гектаров новых лесов. А к 2023 году площадь планируется увеличить до 1700 гектаров. На сегодня баланс выбытия и воспроизводства лесов обеспечен на уровне 107%, и, как отметили в обладминистрации, это не предел. Теперь инициативу по созданию лесозащитных полос в Волгоградской области предстоит урегулировать на федеральном уровне.