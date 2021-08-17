Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 17 августа: 335 волгоградцев заболели, 15 пациентов скончались

Последние данные по коронавирусу в Волгоградской области на 17 августа 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области сохраняется сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19. Ежесуточный прирост держится на высоком уровне. 17 августа в регионе диагностировали коронавирус у 335 волгоградцев, снова, как и вчера, 15 человек умерли из-за осложнений от инфекции. Сегодня Волгоградская область все также занимает 17-е место в стране по количеству новых заболевших. Всего в России в понедельник COVID-19 подтвердился у 20 958 жителей. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 17 августа 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

В Волгоградской области уже неделю диагностируют более 330 случаев COVID-19 каждый день. 14 августа выявили 337 случаев вируса - это антирекорд пандемии в области, сегодня – только на 2 новых заразившихся меньше. За все время распространения коронавируса им заболели 76 831 волгоградец. Умерли от инфекции, по официальным данным, стал 2 076 жителей региона.

Вылечились от коронавируса за последние сутки 312 пациентов, которых выписали из инфекционных госпиталей или закрыли домашние больничные. Всего в регионе выздоровели 68 248 жителей.

Сегодня на оперативном совещании губернатор Волгоградской области заявил, что за последнюю неделю в регионе выявили около 2300 новых случаев заражения, что в три раза превышает показатели мая и июня. В ближайшую неделю в регионе дополнительно оборудуют тысячу инфекционных коек – мест станет 7 тысяч, но 15% из них будут в резерве на случай осложнения ситуации.

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