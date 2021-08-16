В честь юбилея «ЕвроХима» молодые специалисты компании подарили городу обновленный сквер

Фото: Ирина СИМОНОВА

В 2021 году юбилей – 15 лет со дня образования - отмечает и «ЕвроХим-ВолгаКалий». Силами этого предприятия в Котельниковском районе строится большой промышленный комплекс по добыче и обогащению калийных солей Гремячинского месторождения. На всем протяжении этого времени предприятие проводит большую работу по повышению качества жизни населения Котельниково, развитию социальной сферы жизни этого города.

На протяжении ряда лет компания проводила в городе конкурс социальных проектов, направленный на реализацию лучших гражданских инициатив. На средства, полученные за победу в конкурсе, в 2014 году жители построили Сквер влюбленных.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Небольшая общественная площадка расположена на берегу реки. Трехметровое Дерево Любви в центре сквера стало надежным хранителем замков, которые молодожены вешают в залог крепости отношений. На Мостике Желаний пары забрасывают ключики в реку. В сквере установлена и Скамья Примирения, которая устроена специально для того, чтобы сближать людей и улучшать их отношения.

Со временем общественная площадка пришла упадок. А ведь раньше влюблённые пары приезжали сюда, чтобы на символичном железном дереве повесить свой замок верности, произнести клятву любви на красивом мостике, сделать памятные свадебные фотографии.

В честь 20-летия компании молодые сотрудники Гремячинского ГОКа решили сделать своему городу красивый подарок. И в рамках акции «20 добрых дел ЕвроХима» специалисты предприятия своими силами облагородили сквер –выкосили сорную траву, почистили плитку, покрасили лавки, урны и мостик. Своей бескорыстной работой ребята показали, что сделать мир вокруг чуточку красивее – это совсем просто и под силу каждому.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» очень надеются, что «Сквер любви» снова станет востребованным и популярным местом и в дальнейшем будет только совершенствоваться и радовать котельниковцев.