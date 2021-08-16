Дорожники за свой счет переделают мост под Волгоградом

Все переделки подрядчик выполняет за свой счет. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На недавно отремонтированном мосту через реку Пичугу на саратовской трассе под Волгоградом поплыл новенький асфальт, большегрузы накатали колею в раскаленном дорожном покрытии. Представители заказчика - ФКУ Упрдор Москва-Волгоград - своевременно выявили дефекты покрытия. Теперь подрядчик заново уложит асфальт, на котором образовалась колея, при этом все недостатки он должен устранить за свой счет.

- Объект не введен в эксплуатацию. Срок окончания работ по госконтракту: октябрь 2021 года. До этого момента все недостатки должны быть устранены за счет подрядчика, - прокомментировали «КП-Волгоград» в Упрдор Москва-Волгоград.

Причиной того, что на свежем дорожном покрытии образовалась колея стало реверсивное движение, которое клянут и простаивающие в пробках автомобилисты, и дорожники.

- Транспорт идет по левой стороне проезжей части, где и была выявлена колейность. Такое увеличение нагрузки вместе с жаркой погодой поспособствовало образованию деформаций, - отмечают в ФКУ.

Напомним, реверсивное движение на 657 километре федеральной трассы Р-228 Сызрань - Саратов – Волгоград ввели в мае 2020 года. Подрядчики должны усилить пролеты моста через реку Пичугу и частично заменить балки берегового железобетонного пролета, отремонтировать проезжую часть, сделать тротуары и водоотвод.

Сейчас работы выполнены почти наполовину. Когда на мосту через Пичугу завершится ремонт, нагрузка на асфальт будет более равномерной, так что дорога должна выдержать идущий по трассе поток фур и легковушек. Ну, а в случае чего, гарантию никто не отменял.