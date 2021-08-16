Мэр, губернатор и волгоградские депутаты перед выборами показали свои доходы и дома

Губернатор Андрей Бочаров и мэр Виталий Лихачев в партийных списках. Фото: АВО

Политические партии опубликовали сведения об имуществе, источниках доходов, вкладах в банках и ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты Госдумы по спискам, а также их крупных тратах за 2020 год. От Волгоградской области список большой. Среди претендентов на мандаты отличились единороссы Андрей Бочаров и его супруга Валентина, Евгений Москвичев и Михаил Струк, справоросс Дмитрий Калашников, а также коммунист Алексей Буров и скандально известный кандидат от «Партии РОСТА» Алексей Зверев с доходом в полмиллиарда.

Среди источников доходов губернатора Андрея Бочарова не только бюджет региона, но и пенсия от Минобороны РФ, выплаты от соцзащиты и проценты от хранящихся в Сбербанке вкладов на 4,5 миллиона. В списке активов 14 соток земли в столице, дом на 280 «квадратов», небольшая квартира на Алтае и 2/5 доли огромной квартиры на 292 кв.м в Москве. Супруга главы региона Валентина в прошлом году купила 1/3 доли нежилого особняка в Москве на 70 миллионов рублей. При этом сумма семейного дохода за последние три года составила чуть более 20 миллионов. Но в декларации указано, что на покупку пошли также дары, доходы от продажи имущества и предпринимательской деятельности супруги, остальное - кредит.

Доходы главы Волгограда Виталия Лихачева куда скромнее – 2,8 миллиона рублей, хотя на счетах в банке почти столько же, как у губернатора. В регионе у него есть земля и нежилое здание площадью 234 кв.м.

Еще у одного «паровоза» Евгения Москвичева достаток побольше - 20.8 миллиона рублей за год, при этом почти вся сумма хранится на восьми счетах в банках. Есть земля и скромный домик в Калужской области, а также квартира на 167 «квадратов» в Москве, снегоход LYNX RANGER и прицеп для него.

Ныне депутат облдумы и ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин получил 3,2 миллиона рублей годового дохода, но остаток на его счету невелик – всего 178 тысяч. У политика есть облигации Сбербанка на два миллиона, просторная квартира на 182 «квадрата» и доля в еще одной небольшой. Еще один народный избранник и бизнесмен Михаил Струк получил за год около 7,5 миллиона рублей. В Волгоградской области у него лишь участок земли на 7,5 сотки, а денежки он инвестирует в облигации 15 известных компаний.

Кандидат от партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду» депутат облдумы Дмитрий Калашников получил 2,5 миллиона дохода, среди источников заработка помимо регионального парламента Волгоградский кооперативный институт, филиал РАНХИГС и страховая компания «Сбербанк страхование жизни». В регионе у депутата есть 9 соток земли, дом на 294,5 «квадрата», также в собственности LEXUS 2009 года выпуска. А вот на 20 счетах в банках остаток весьма скромный – 256 тысяч рублей.

А вот лидером по доходам стал скандально известный экс-депутат гордумы Алексей Владимирович Зверев. Фигурант уголовного дела с автоподставами задекларировал доход более полумиллиарда рублей. В Волгограде у него маленький участок земли, четыре квартиры площадью 60, 87, 137 и 148 кв.м., а также 38 объектов нежилой недвижимостии три дорогих иномарки. На счетах в банках лишь миллион рублей, зато имеются акции Сбербанка. Его однопартиец Леонид Семергей показал почти 19-миллионный доход, большая часть которого хранится в Сбербанке. В собственности у кандидата земля, дом на 134 «квадрата», три небольших квартиры, дача, три иномарки и 9 нежилых строений

Кандидат от КПРФ депутат облдумы Алексей Буров имеет доход около трех миллионов рублей сразу из 11 источников. Он владелец 8 соток земли, дома на 105 «квадратов», большой квартиры, старой иномарки и дачи с банькой – все в Волгоградской области. На счетах меньше миллиона, но есть паи в ПИФах и облигации на солидную сумму.