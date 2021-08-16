Вину не признает: в Ростове начался суд над обвиняемым в терроризме генералом Музраевым

Фото: пресс-служба Южного окружного военного суда.

Сегодня, 16 августа, в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону начался громкий судебный процесс над экс-главой волгоградского следкома Михаилом Музраевым с участием главного фигуранта. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе суда.

Фото: пресс-служба Южного окружного военного суда.

Это первое открытие заседание, на котором присутствует генерал. С июня его не могли этапировать из СИЗО Лефортово, как и второго фигуранта по уголовному делу – Владимира Зубкова.

Фото: пресс-служба Южного окружного военного суда.

Как рассказал Владимир Семенцов, его подзащитный вину не признает. Музраеву зачитали обвинение, он готов давать показания как только ему дадут слово.

Фото: пресс-служба Южного окружного военного суда.

Напомним, Музраева обвиняют по трем статьям - «Террористический акт», «Использование должностным лицом своих служебных полномочий», «Незаконный оборот оружия».

Фото: пресс-служба Южного окружного военного суда.

По версии следствия, в ноябре 2016 года генерал и его сообщники организовали покушение на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, чей дом подожгли. Исполнителей уже осудили. По словам адвокатов, самому Музраеву грозит до 15 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба Южного окружного военного суда.

Вершить судьбу волгоградского генерала будет судья Александр Генералов.

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