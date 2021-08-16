Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 16 августа: заболели 332 волгоградца, 15 пациентов умерли

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 16 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области сохраняется тяжелая ситуация с коронавирусом. Ежесуточный прирост остается на высоком уровне. 16 августа в регионе выявили 332 новых случая COVID-19 и 15 смертей от осложнений коронавируса. Сегодня Волгоградская область занимает 17-е место в стране по количеству новых заболевших. Всего в России в понедельник ковид подтвердился у 20 765 жителей. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 16 августа 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

В Волгоградской области уже шестой день кряду подтверждается более 330 случаев ковида. При этом в воскресенье и в понедельник рост заболеваемости остановился. 14 августа было выявлено 337 случаев вируса - это антирекорд пандемии в области, сегодня - на 5 новых заразившихся меньше. За все время распространения ковида подхватили его уже 76 496 волгоградцев. Жертвой вируса, по официальным данным, стал 2 061 житель региона.

Вылечились от коронавируса за последние сутки 259 пациентов, которые получили выписки из ковидных госпиталей или закрыли домашние больничные. Всего в регионе выздоровели 67 936 жителей.

Власти Волгоградской области ожидают, что ситуация с ковидом может еще ухудшиться. На оперативном совещании у губернатора было принято решение увеличить число коек в инфекционных госпиталях до 7000. Сейчас свободно около 10% мест в стационарах. Не так много времени остается до начала нового учебного года, оперативный штаб вместе с Роспотребнадзором к 1 сентября подготовит дополнительные ограничительные меры.