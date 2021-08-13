На Гремячинском ГОКе выбрали лучших по профессии

Фото: Ирина СИМОНОВА

Успешная реализация такого амбициозного проекта возможна только силами высококвалифицированной команды.

Поэтому развитие профессиональных навыков, поощрение производительного труда, мотивация работников к повышению эффективности, культуры производства и качества работы – важная часть деятельности по строительству Гремячинского горно-обогатительного комбината.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Выбрать лучших их лучших профессионалов – такая нелегкая задача стоит перед организаторами конкурса профессионального мастерства. В 2021 году в соревновании приняли участие лаборанты химического анализа централизованного отдела технического контроля – Испытательного центра и работники участка автомобильного транспорта и средств механизации.

Конкурс состоял из двух этапов. На первом этапе жюри проверили теоретические знания конкурсантов. Например, лаборантам требовалось пройти тест на знание общей и аналитической химии, по охране труда, а также решить задачи.

Фото: Ирина СИМОНОВА

В смотре практических навыков, несмотря на беспощадную жару, сотрудники автомобильного цеха продемонстрировали мастерство маневрирования на тяжелой технике. Водители погрузчиков за минимальное время выполнили «змейку» передним и задним ходом и «стоп» с заданной точностью, заезд по сложной траектории в «бокс» в условиях ограниченного пространства, перемещение «груза» на разную высоту.

В скором времени планируется провести соревнования между электромонтерами и электрогазосварщиками. Общие итоги конкурса будут подведены на торжественной церемонии в честь 15-летия «ЕвроХим-ВолгаКалия» и 20-летия «ЕвроХима».

Фото: Ирина СИМОНОВА

Привлечение к работе высококвалифицированных специалистов рабочих профессий, задействованных в возведении корпусов фабрики, монтаже современного высокотехнологичного оборудования и инженерных коммуникаций имеет важную роль. И это еще один из аспектов, почему проведение регионального конкурса «Лучший по профессии» на Гремячинском горно-обогатительном комбинате стало традицией.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Ведь опыт, который приобретается работниками в процессе выполнения зачетных заданий, общения с коллегами во время проведения соревнований, несомненно, положительно сказывается на их дальнейшей работе.