Кому грозят катаракта, глаукома и слепота, и как их избежать

Серьезные проблемы со зрением все чаще возникают у еще молодых людей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый хочет иметь хорошее зрение. Однако у многих волгоградцев возникает глаукома, которая приводит к слепоте. Все чаще еще молодые люди сталкиваются с катарактой. О причинах появления глаукомы и катаракты, симптомах заболеваний, методах профилактики и лечения рассказывает зав. кафедрой офтальмологии ВолгГМУ, доктор медицинских наук, профессор Ирина Гндоян.

КОМУ ГРОЗИТ ГЛАУКОМА?

- Слепота, которая является печальным и закономерным исходом глаукомы, имеет необратимый характер, - подчеркивает профессор.

Главный симптом глаукомы - повышенное внутриглазное давление. Заболевание это передается генетически. Так что если у ваших родителей или близких родственников была глаукома, есть риск, что у вас она проявится еще раньше, чем у них.

Также в группе риска люди, у которых были травмы глаза, проникающие ранения и контузии, внутриглазные воспаления, воспаления сосудистой оболочки глаза или увеит. Каждый человек с высокой дальнозоркостью или близорукостью после 40 лет тоже должен пройти обследование у офтальмолога на предмет возможного выявления глаукомы.

КАКИЕ У НЕЕ СИМПТОМЫ?

Первичная глаукома часто возникает у возрастных пациентов и делится на два основных подтипа - закрытоугольная и открытоугольная. Вторичная развивается после травм, воспалений и каких-то сосудистых катастроф. Есть еще и врожденная глаукома, но встречается она реже.

- Для закрытоугольной глаукомы характерно довольно бурное начало заболевания, - рассказывает Ирина Гндоян. - Манифестация начинается, как правило, с острого приступа глаукомы, когда все «кричит» внутри глаза и на его поверхности, и сам больной кричит от острой боли.

В этом случае пациент быстро идет к офтальмологу, тот купирует приступ, назначает лечение. Однако наблюдаться у врача придется до конца жизни.

- Глаукома - хроническое заболевание. Если оно появилось (тем более, если мы говорим о первичной глаукоме), то это бремя, которое пациент пронесет через всю свою жизнь. Он должен обязательно наблюдаться и получать адекватную своевременную терапию. Только в этом случае он сохранит свое зрение, - подчеркивает профессор.

В противном случае пациенту с глаукомой грозит необратимая слепота. Объясняется это постепенно развивающимися атрофиями зрительного нерва, которые возникают на фоне повышенного внутриглазного давления.

- Коварство первичной открытоугольной глаукомы в том, что эта «дама», наоборот, очень молчалива. Она исподволь подкрадывается к пациенту, и зачастую они догадываются о том, что у них есть глаукома, слишком поздно, рассказывает офтальмолог.

При этом у заболевшего, часто есть жалобы на постепенное снижение остроты зрения. Но тот списывает проблемы на возраст и катаракту, которая рано или поздно возникает у каждого. В любом случае необходимо обратиться к врачу, измерить внутриглазное давление и пройти периметрию (оценка поля зрения). Есть варианты глаукомы, когда нужна более тонкая диагностика, так называемая оптическая когерентная томография.

ЛЕЧИТЬСЯ ПРИДЕТСЯ ДО КОНЦА ЖИЗНИ

На первом этапе лечения глаукомы назначают антиглаукомные капли. В идеале пациент закапывает их каждый день, и раз в месяц проверяется у доктора в поликлинике. Если капли не помогли, предлагают лазерную хирургию.

- Третья ступенька, на которую не любят забираться ни хирурги, ни пациенты, - это хирургия глаукомы при помощи скальпеля, - рассказывает профессор. - Это достаточно драматичная хирургия, которая имеет право на целый ряд осложнений.

Но, даже пройдя эту лесенку из трех ступенек полностью, пациент с глаукомой должен оставаться под наблюдением офтальмолога, использовать капли, каждый месяц измерять внутриглазное давление и при необходимости корректировать терапию.

МОЖНО ЛИ ИЗБЕЖАТЬ КАТАРАКТЫ?

- Можно беречь себя. Можно избежать глаукомы. Можно избежать отслойки или дистрофии сетчатки. Можно избежать каких-то сосудистых катастроф, не получить травму или воспаление. Но наш хрусталик в глазу начинает стареть еще до того, как мы родились. Поэтому каждый из нас рано или поздно, но получит катаракту, - констатирует Ирина Гндоян.

Многие считают, что катаракта - это некая пленка на поверхности глаза, по крайней мере, так она ощущается. Однако это помутнение биологической линзы - хрусталика, который в подвешенном состоянии находится внутри глаза и делит его на две неравные части: меньшую переднюю и большую заднюю.

- По различным причинам основное вещество хрусталика, состоящее из белков, может терять свои свойства. Причиной может стать химическое или физическое воздействие, эндотоксические моменты, которые развиваются при наличии у пациента общесоматических заболеваний, например, сахарного диабета. И тогда прозрачное дотоле хрусталиковое вещество начинает мутнеть, - рассказывает профессор.

Чтобы отсрочить появление катаракты, нужно вести здоровый образ жизни. Среди факторов риска не только курение и потребление алкоголя, но и избыточная инсоляция. Считается, что ультрафиолет очень катарктогенен. Поэтому носите солнцезащитные очки не за сто рублей с лотка, а те, у которых есть сертификат.

- Учитывая особенности солнечной погоды Волгоградской области, нашим жителям нужно бы носить очки с конца апреля до начала октября, - подчеркивает офтальмолог.

Также для профилактики быстрого развития катаракты людям старше 50 лет курсами пару раз в год стоит принимать витаминные комплексы для поддержания хрусталика, содержащие витамины А, В, С, Е. Какие именно, порекомендует врач.

КАК МУТНЕЕТ ХРУСТАЛИК?

Помутнеть могут разные части хрусталика. При центральном расположении катаракта называется ядерной или бурой. Если помутнение возникает в более молодом корковом веществе - это корковая или серая катаракта. Известно четыре стадии заболевания: начальная, незрелая, зрелая и перезрелая. Сначала пациенты жалуются на снижение качества, а затем и количества зрения.

Обычно начинаются проблемы с хрусталиком в 55 – 60 лет, когда люди уже используют очки для чтения и работы за компьютером.

- Если говорить о начальной стадии, то пациент с ядерной катарактой, получает некие преференции. В одно «прекрасное» утро с радостным удивлением он может заметить, что ему больше не требуются пресбиопические очки. Связано это с тем, что начинающее мутнеть ядро хрусталика повышает способность к преломлению солнечного света. Поэтому у пациента появляется возможность читать, писать, работать на близком расстоянии без очков. Длиться эта фаза может достаточно долго, - отмечает профессор. - Но затем зрение становится низким.

Пациент с серой корковой катарактой на первых порах может ее вообще не замечать, потому что изменения начинаются в периферических зонах.

ПОМОГУТ ЛИ КАПЛИ И КОГДА ДЕЛАТЬ ОПЕРАЦИЮ?

При катаракте пациенту назначают специальные капли - витаминные коктейли, которые призваны поддержать метаболизм или обмен стареющего и мутнеющего хрусталика. Но они не избавят от заболевания.

- К сожалению, у врачей застряло в голове, что на оперативное лечение стоит отправлять пациентов со зрелой или даже перезрелой катарактой. И это одна из самых драматичных ошибок, - подчеркивает профессор, - Самое удивительное то, что мы имеем пациентов со зрелой и перезрелой стадией не очень преклонного возраста, не сидящих на завалинке на далеких хуторах нашей области. Иногда это продвинутые городские жители моложе 60 лет. Они приходят на операцию, когда от зрения практически ничего не остается, когда они видят только движение руки у лица или ощущают правильное направление света. Такого быть не должно.

Поэтому катаракту лучше удалять на ранних стадиях. Для этого используют малоинвазивные методики. Хрусталик дробят при помощи ультразвука или лазерной энергии и удаляют через разрез менее трех миллиметров.

- Чтобы успешно провести хирургическое лечение катаракты при помощи малоинвазивной хирургии, нужно иметь пациента с незрелой или даже с начальной катарактой, - поясняет Ирина Гндоян. - Чем мягче хрусталик, тем меньше затрат у хирурга при работе внутри глаза и тем лучше визуальный исход, тем быстрее глаз выздоравливает и восстанавливается после операции. В итоге мы получаем хорошее, качественное зрение.