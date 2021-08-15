Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 15 августа: заболеваемость не падает, умирают даже дети

Каждый день заражаются ковидом более 300 волгоградцев. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На сегодня в Волгоградской области официально подтвердили 334 новых случая коронавируса. Общее число заболевших превысило 76,1 тысячи человек. Регион продолжает жить в режиме ковидных ограничений, хотя в столице ослабляют карантинные ограничения. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 15 августа 2021 года.

Закрыли больничные листы в субботний день 287 переболевших коронавирусом волгоградцев. Всего выздоровели после коварной инфекции, зачастую сопровождающейся пневмонией, более 67 тысячи жителей региона. Однако ковидные госпитали не пустуют. Среди заболевших все больше молодых и даже детей. Накануне волгоградцев шокировала новость о смерти от коронавируса двухлетней девочки из Волжского.

Цифры по коронавирусу на 15 августа.

- К сожалению, вирус продолжает завоевывать не только новые регионы, но и новые возрастные группы. И надежды педиатрического общества, что новая коронавирусная инфекция обойдет детей в части тяжелых форм, летальных исходов, к сожалению, не оправдывается, - говорят врачи.

За последние сутки в Волгограде и области подтвердили еще 14 смертей от коронавируса. Всего же ковид стал основной причиной летального исхода у 2046 волгоградцев.

Тем временем, в Волгограде и области вакцинировались от коронавируса более 700 тысяч человек. На карантине сидят около 12 тысяч жителей региона.