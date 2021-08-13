Семью с ребенком-инвалидом незаконно не пустили в аквапарк Волжского

Спор с охранником семья из Астрахани сняла на видео. Кадр с видео www.instagram.com/sugar_elya.

Прокуратура Волгоградской области продолжает проверку, почему семью с ребенком-инвалидом не пустили в аквапарк Волжского. Охранник развлекательного комплекса посоветовал гостям из Астрахани прогуляться по городу, потому как их сын, страдающий аутизмом, мог создать угрозу для окружающих у бассейнов и горок с водой. На самом деле законные основания для ограничения допуска семьи с ребенком-инвалидом на территорию аквапарка отсутствовали, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- Сформированная на территории Российской Федерации нормативная база запретов на посещение несовершеннолетними инвалидами мест развлечений, в том числе аквапарков, не содержит, - отметили в прокуратуре.

На сайте аквапарка в Волжском есть информация, по которой услуги предоставляются всем желающим без ограничений. Прокурорская проверка выявила, что в холле комплекса есть правила посещения. В них перечислены заболевания, люди с которыми могут представлять угрозу здоровья других посетителей. Однако аутизма в перечне нет.

Руководству аквапарка внесли представление об устранении нарушений и привлечении к дисциплинарному наказанию виновных в недопуске семьи из Астрахани в развлекательный комплекс. Также директору может грозить штраф.

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