Халатность: СК возбудил уголовное дело за оставление ребенка в больнице Волгограда без ухода и еды

Запертый в палате малыш пытался сам убрать за собой. Кадр видео

В Волгограде следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения медиками своих обязанностей. Должностных лиц больницы №8 подозревают в халатности. Причиной стало шокирующее видео с двухлетним малышом, которого заперли в палате детской инфекционной больницы Волгограда без ухода и еды. Ребенок измазанной простыней пытался сам убрать за собой нечистоты. Позже выяснилось, что этот случай был не единственным.

- Он как зверь в этой клетке, в фекалиях, в непроветриваемой комнате – так уже неделю, - рассказывает одна из находящихся в больнице со своими детьми молодых мам, которые решили снять и обнародовать резонансное видео. – Погладить его, пожалеть не дают… Он зовет маму. И днем, и ночью он один, и к нему не пускают.

Маленького Макса забрали у чужих людей, когда его страдающая зависимостью мама ушла развлекаться и оставила сына у подруги. По словам женщин, в больнице ребенка девять дней держали одного взаперти, ему не меняли вовремя горшки и памперсы, почти не кормили и не давали воды, чтобы он как можно реже ходил в туалет.

- 2-летний ребенок находился один в закрытом боксе инфекционной больницы без сопровождения взрослых, а медперсонал несвоевременно обеспечивал его гигиену. Впоследствии выявлен еще один случай оставления малолетнего без присмотра в этом же медицинском учреждении, - сообщили «КП-Волгоград» о результатах проверки в региональном СУ СКР.

В ходе следствия опросили не только медиков и руководство больницы, но и родителей других маленьких пациентов, которых медики пытались сделать виноватыми. Изъяли документацию и видеозаписи, провели судебно-медицинскую экспертизу. В итоге следователи собрали достаточно данных для возбуждения уголовного дела.

- Следственной группе предстоит разобраться в обстоятельствах госпитализации мальчика, законности его изъятия и помещения в медучреждение без опекуна из числа родственников, - отмечают в ведомстве.

Сейчас маленький Макс все еще в больнице. Но уже не один, к нему пустили бабушку и маму, которая спустя почти две недели смогла привести себя в порядок и ухаживать за сыном. Но мать ребенка будут лишать родительских прав. Малыша отдадут под опеку бабушки.

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