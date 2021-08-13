Вакцины, антибиотики и витамины могут стать причиной аллергии на коже

Многие лекарства вызывают фоточувствительность и приводят к сильным ожогам. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Покраснения, отеки, зуд, различные высыпания, волдыри, сухость кожи и повышенная чувствительность - все это признаки аллергического дерматоза. О том, что вызывает такие дерматиты, и могут ли вакцины, антибиотики и витамины быть их причиной, рассказала заведующий кафедрой дерматовенерологии Волгоградского государственного медицинского университета Светлана Щава.

ЧТО ВЫЗЫВАЕТ АЛЛЕРГИЮ НА КОЖЕ?

К аллергодерматозам относятся контактный аллергический дерматит, токсикодермия, крапивница, экзема, атопический дерматит. Эти заболевания вызывают энзогенные факторы: загрязнение воздуха, продукты, бытовая химия, косметика, употребление аллергенной пищи, такой как мед, молоко, морепродукты, маринады, специи. Немалое влияние вызывают и эндогенные факторы: наследственность, нарушение метаболических процессов, нейроэндокринные изменения, инфекционные процессы, заболевания ЖКТ.

- В дерматовенерологии все просто – название заболевания раскрывает его суть, - отмечает Светлана Щава. - Например, контактный аллергический дерматит – воспаление кожи от внешнего раздражителя. Его могут вызывать растения (борщевик, сумах), соли хрома и кобальта, которые входят в состав бижутерии, медикаменты, которые используются наружно (растворы, кремы, мази), и косметические средства (сыворотки, помады, лаки, спреи). Сильным аллергеном является латекс.

В случае токсикодермии воспаление вызывает токсическое или токсико-аллергическое воздействие. Чаще всего причиной могут стать медикаменты, бывает реакция и на пищевые продукты, бытовую химию.

- Причиной токсикодермии может быть любой лекарственный препарат, но чаще всего ее вызывают вакцины, антибиотики, витамины и нестероидные противовоспалительные препараты, подчеркивает дерматовенеролог.

Крапивница – это тоже токсико-аллергический дерматоз, при котором появляются волдыри. При этом всегда возникает зуд, а волдырь меняет расположение и никогда не держится в одном месте больше шести часов.

Истинная экзема и атопический дерматит - это, по сути, синонимы. Эти заболевания имеют генетическую предрасположенность и связаны с нейроаллергическими процессами.

АЛЛЕРГИЯ НА СОЛНЦЕ

Для дерматозов характерна сухость кожи и повышенная чувствительность, когда она реагирует на все - на солнце, на холод, на пищу, на стресс, на одежду. Самой чувствительной является светлая кожа, потому что у нее мало пигмента.

- Довольно много людей принимают препараты от различных хронических заболеваний, у которых есть такое побочное действие, как фоточувствительность. Очень многие на эту особенность не обращают внимания, а у нас город южный и достаточно короткого пребывания на солнце, чтобы получить сильнейшие ожоги, - предупреждает волгоградцев врач. - При назначении таких препаратов врач должен предупредить пациента о защите кожи от ультрафиолетовых лучей.

Есть люди, у которых после укуса комара возникает огромный волдырь, сильный зуд, нарушается сон. В таком случае нужно использовать всевозможные репелленты, сецодежду, избегать пребывания в лесу или около водоемов.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ?

От аллергии на коже избавиться нельзя, предупреждает Светлана Щава, можно лишь уменьшить страдания. И главная рекомендация врача – убрать аллерген, который вызвал заболевание или стал его провокатором. При этом придется соблюдать диету, принимать сорбенты и антигистаминные препараты. Наружно врачи рекомендуют топические глюкокортикостероиды, которые обладают мощным противовоспалительным эффектом и спасают от зуда, но долго их использовать нельзя.

Как можно защититься от аллергии на коже? Принципы профилактики всем известны: здоровый образ жизни, полноценный сон, правильное питание и отсутствие контакта с аллергеном.