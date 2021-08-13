Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 13 августа: рекордные 335 заболевших

В больницах все больше ковидных пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области число новых заболевших коронавирусом продолжает расти каждый день. На сегодня федеральный оперштаб сообщил о 335 новых случаях. Всего заразились COVID-19 с начала пандемии почти 75,5 тысячи волгоградцев и 15-е место в стране по этому показателю регион не покидает уже несколько месяцев. Количество выздоровевших по-прежнему отстает от числа заразившихся – 282 человека за сутки, 67 тысяч в целом. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 13 августа 2021 года.

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В России за последние сутки 22,2 тысячи новых случаев ковида и 19,3 тысячи выздоровевших. Растет число умерших от коронавируса. Второй день подряд количество смертей в стране превышает восемьсот человек. На Волгоград и область из них приходится 15 летальных исходов. Всего коронавирус убил уже 2018 жителей региона, это не считая тысяч умерших в ковидных госпиталях, у которых COVID-19 не признали основной причиной смерти.

Тем временем, в Волгограде и области сделали прививку от коронавируса почти 700 тысяч человек. Большинство идут за вакциной в поликлинику, и лишь каждый седьмой – в торговый центр. Кстати, наименее посещаемый прививочный пункт в «Пирамиде». Если хотите меньше времени провести в очередях, можно обратиться туда.