29 лет на страже здоровья

Предприятие приглашает всех жителей региона присоединиться к праздничному событию и поучаствовать в акции на сайте volgofarm.ru.

Вряд ли у кого-то возникнут сомнения, что аптека в жизни современного человека стала социально значимым объектом. Сегодня именно сюда приходят не только за лекарствами, но и за витаминами, медицинскими изделиями и техникой, косметическими средствами и другими нужными покупками. Люди по праву считают ее неотъемлемой частью нашей жизни. Поэтому очень важно, чтобы аптека отвечала потребностям покупателей разного возраста, а сотрудники выполняли свою работу с высоким профессионализмом и вниманием к покупателям. Этим и гордится аптечная сеть ГУП «Волгофарм» вот уже 29 лет.

Волгоградское областное ГУП «Волгофарм» было образовано на базе областного аптечного управления в 1992 году путем реорганизации оптово–производственного объединения «Фармация». Сейчас у предприятия солидные результаты – это 155 аптек, 4 отдела Оптики, производственная аптека, центр контроля качества лекарственных средств.

Все эти годы предприятие следует принципам, заложенным с момента основания: высокие стандарты обслуживания, стремление сотрудников к постоянному профессиональному развитию, социальная направленность, гарантия качества товаров и услуг. Помимо этого, «Волгофарм» участвует в реализации госпрограмм, обеспечивая медикаментами более 400 фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных в отдаленных уголках Волгоградской области.

ГУП «Волгофарм» ориентировано на максимальное удовлетворение потребностей своих покупателей. Предприятие поддерживает традиции аптечного производства, его производственная аптека изготавливает для покупателей лекарственные средства по индивидуальным прописям (рецептам). Есть и уникальная для фармацевтических сетей региона услуга – исследование питьевой и природной воды, а также воды из бассейна, в испытательной лаборатории. За предоставлением данной услуги покупатели могут обратиться в любую из аптек ГУП «Волгофарм».

Прошедший 2020-й год в условиях пандемии был сложным, но предприятие только укрепило свои позиции на фармацевтическом рынке. Для удобства покупателей с 2019 года на сайте volgofarm.ru работает интернет-аптека, в которой всего за несколько минут покупатель может забронировать необходимый товар, а затем выкупить его в ближайшей аптеке. Этот сервис особенно популярен у клиентов в настоящее время.

С заботой о своих покупателях, ГУП «Волгофарм» в преддверии праздничного события, приуроченного ко «Дню рождения», проводит акцию. В период с 16 августа по 18 августа 2021 года при оформлении онлайн заказа на сайте volgofarm.ru покупателю предоставляется скидка 10%. Подробности акции можно уточнить у фармспециалистов в аптечных учреждениях сети «Волгофарм», по телефону справочной службы: 8-800-707-07-88 (звонок бесплатный), а также на сайте volgofarm.ru.»

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