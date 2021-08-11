«ЕвроХим» поможет фермерам нарастить производство сельхозпродукции

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До завершения осеннего полевого сезона «ЕвроХим» замораживает цены на основные виды минеральных удобрений. Кроме того, агроцентры компании предоставляют 10-процентную скидку на удобрения для хозяйств, пострадавших от засухи, наводнений и пожаров.
Дополнительную скидку в 5% получат фермеры и предприятия, производящие овощную продукцию «борщевого набора».
Вводя систему льгот и скидок, компания российского бизнесмена Андрея Мельниченко поддержит агрохозяйства – в первую очередь крестьянско-фермерские, - пострадавшие от климатических аномалий и экономических последствий пандемии коронавируса.
Скидки будут распространяться на основные удобрения, которые используются в период осенних посевных работ, – аммофос, удобрения NPK и аммиачную селитру.
Сейчас компания «ЕвроХим» производит стандартные и премиальные азотные, фосфорные и калийные удобрения. Выйти на еще более высокие позиции и занять лидирующее место в мировой агрохимической промышленности «ЕвроХим» планирует с запуском в эксплуатацию Гремячинского горно-обогатительного комбината в Котельниковском районе Волгоградской области.
«ЕвроХим-ВолгаКалий», который осваивает Гремячинское месторождение, входящее в число крупнейших месторождений калийной руды в России, имеет права на добычу более 1,6 млрд тонн общих запасов и ресурсов.