Учебный год в Волгоградской области стартует с прежними ограничениями в школах

1 сентября разрешили линейки в Волгоградской области, но между классами или параллелями. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Глава волгоградского Роспотребнадзора Ольга Зубарева направила в региональный комитет образования письмо, в котором рассказала, как ученики пойдут в школы. Ограничительные меры в образовательных организациях региона мало отличаются от прошлогодних: линейки разрешены между классами или параллелями на отрытом воздухе, за каждым классом закрепят один кабинет и будут корректировать расписание, чтобы ученики меньше контактировали друг с другом.

В письме Роспотребнадзора Волгоградской области, говорится о необходимости соблюдения мер профилактики в школах из-за роста заболеваемости COVID-19. Санитарное ведомство запретило проведение массовых мероприятий между различными классами и школами, но линейки разрешены. Торжества 1 сентября должны проходить на открытом воздухе между классами или параллелями. Родителям тоже можно присутствовать на линейках, но в масках.

Сами школы Волгоградской области должны провести генеральную уборку перед началом учебного года, утром на входе измерять у всех входящих температуру и не допускать тех, у кого есть симптомы ОРВИ. Также рекомендовано по возможности использовать несколько входов в школу.

Как и в прошлом учебном году, Роспотребнадзор призывает усилить режим дезинфекции: убираться в школах специальными средствами, установить антисептики и лампы для обеззараживания воздуха. Кроме того, руководству школы нужно создать условия для личной гигиены, а именно обеспечить в туалетах наличие мыла, одноразовых полотенец или сушилок и туалетной бумаги. А сотрудники столовых обязаны использовать маски и перчатки во время работы.

Санитарное ведомство призывает руководство школ Волгоградской области закрепить за каждым классом отдельный кабинет. Разработать специальное расписание занятий и посещения столовой, чтобы ученики меньше контактировали друг с другом, а также соблюдать норматив заполняемости классов. В библиотеках, актовом и спортивном залах следует проводить занятие только у одного класса. В школах должны следить за прохождением медосмотров работниками столовых и вовремя выявлять заболевших и принимать все необходимые меры профилактики.

Также Роспотребнадзор по Волгоградской области напоминает и о другом враге детей – энтеровирусной инфекции. На руководстве образовательных организаций школах лежит ответственность за разъяснительную работу с родителями и учениками об опасности этого заболевания, а также его профилактике в бассейнах школ.