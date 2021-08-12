Фото: СК "Ротор"

В 6-м туре первенства ФНЛ «Ротор» проведет домашний матч с «Балтикой». На «Волгоград Арене» встретятся команды, которых перед стартом сезона многие относили к претендентам за самые высокие места. Однако ни волгоградский коллектив, ни калининградский эти ожидания пока не оправдывают. В турнирной таблице они занимают очень скромные позиции. «КП-Волгоград» дает прогноз на матч 6 тура первенства ФНЛ Ротор – Балтика 14 августа 2021.

В прошлом туре «Ротор» наконец-то одержал первую победу в сезоне после четырех домашних ничейных результатов. Волгоградская команда немного подправила турнирное положение, поднявшись на 10-е место. Ее статистка по забитым и пропущенным мячам – 3:2. И если с победами у подопечных Дмитрия Хохлова очень тяжело, то в целом при этом тренере сине-голубые в официальных матчах пока не проигрывают. А расположение «Балтики» в таблице очень напряженное. В прошлом сезоне калининградцы финишировали пятыми, но сейчас они сами не себя не похожи. После пяти туров у них нет ни одной победы, а только 4 ничейных результата и 1 поражение. У коллектива с Запада страны 4 забитых мяча и 5 пропущенных. «Балтика» занимает 16-е место в таблице – в шаге от зоны вылета.

На неделе перед очным матчем у «Ротора» произошли изменения в составе. Клуб арендовал у «Урала» полузащитника Юрия Бавина и расстался с голкипером Максимом Рудаковым. Трансферных новостей из стана «Балтики» не приходило.

Волгоградская и калининградская команда в российских и советских чемпионатах провели между собой 21 матч. 10 раз сильнее был «Ротор», в семи играх побеждала «Балтика». Еще 4 встречи сильнейшего не выявили. Еще в июне команды провели между собой товарищеский матч на сборах в Подмосковье, тогда со счетом 3:1 выиграли калининградцы.

Букмекеры определили «Ротор» фаворитом будущей дуэли. На его победу коэффициент составляет 2,17. Выигрыш «Балтики» оценивается котировками 3,31, ничья – 3,11.

Выступление в текущем сезоне ФНЛ обе команды пока не могут занести себе в актив. Но в начале игрового года еще можно все исправить. Главное – найти победный путь, чтобы не отстать от соперников и подняться вверх по турнирной таблице. Но способны «Ротор» и «Балтика» прямо сейчас реабилитироваться и порадовать своих болельщиков? Очная дуэль вряд ли получится результативной, либо обойдется вовсе без голов. «КП-Волгоград» на матч Ротор – Балтика: ничья со счетом 0:0.