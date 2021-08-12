Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 12 августа: рекорд по заболевшим и 16 смертей

Заболевших с каждым днем все больше. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Волгоградской области снова рекордное число заболевших. По данным федерального оперштаба в регионе подтвердили тестами 334 новых случая COVID-19. Общее количество заразившихся превысило 75,15 тысячи человек и по этому показателю регион стабильно идет на 15-м месте в стране. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 12 августа 2021 года.

Еще у 16 скончавшихся в ковидных госпиталях волгоградцев экспертная комиссия подтвердила, что главной причиной смерти стали коронавирус и пневмония. Всего же, по официальным данным, умерли от COVID-19 в Волгограде и области 2003 человека. Тех, у кого ковид стал не основной причиной летального исхода в разы больше.

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Койки в инфекционных госпиталях продолжают заполняться. За прошедшие сутки закрыли больничные листы 285 человек. Всего же выздоровели после перенесенного коронавируса 66,8 тысячи жителей Волгоградской области.

В целом по России на сегодня 21,9 тысячи случаев заражения, почти 20,2 тысячи выздоровевших и 808 смертей. Так что карантинные ограничения по коронавирусу с нами еще надолго.