Крупную партию незаконных лекарств с сильнодействующими веществами изъяли под Волгоградом

Крупную партию незаконных лекарств с сильнодействующими веществами задержали под Волгоградом. Фото: ГУ МВД России

В марте 2021 года сотрудники Госавтоинспекции остановили такси в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Находка не могла не удивить – в машине обнаружили капсулы с лекарствами, в составе которых было около килограмма сильнодействующего вещества для лечения эпилепсии. С этого началось расследование. По итогу полицейские в Волгограде изъяли 250 килограммов таких незаконных препаратов.

Волгоградские оперативники установили владельца незаконного груза и задержали. Как «КП-Волгоград» рассказали в Главном управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД России, злоумышленник купил лекарство в одной из аптек подмосковного Одинцово. Мужчина перевозил незаконный груз сервисом такси, чтобы доставить товар в Астрахань и уже там продать.

Незаконный груз перевозил волгоградец с помощью сервиса такси для продажи в Астрахани. Фото: ГУ МВД России

Оперативники провели обыски в этой аптеке в Одинцово и изъяли оставшуюся часть лекарства с сильнодействующими веществами. Полиция задержала владельца аптеки, трех фармацевтов и охранника. Они под видом фармацевтической деятельности незаконно продавали опасные для здоровья вещества. Полицейские нашли и мужчину, который поставлял товар в подмосковную аптеку. Им оказался житель одной из стран ближнего зарубежья, проживающий в Москве. У него нашли почти 35 килограммов этого препарата.

В общей сложности в преступной схеме было задействовано 14 человек. Во время обысков полицейские нашли около 250 килограммов лекарств с сильнодействующими веществами.

В общей сложности оперативники нашли 250 кг незаконных лекарств. Фото: ГУ МВД России

Преступная сеть разрослась по всей стране и вышла за ее пределы. Также полицейским удалось найти женщину, которая купила эти препараты у злоумышленников, и собиралась сбыть их в другие страны. Правоохранители задержали одну из таких партий в Оренбургской области. В грузовике, который направлялся из России, нашли более 50 килограммов незаконных препаратов.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. на 14 членов преступной схемы возбудили уголовные дела по трем статьям. Только по одной из них им может грозить до 12 лет лишения свободы. 12 человек находятся под стражей, двое – под подпиской о невыезде.