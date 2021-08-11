Здание с подземным этажом: радиологический корпус онкоцентра в Волгограде будет готов через год

Пока радиологический корпус онкодиспансера находится на уровне котлована. Фото: Администрация Волгоградской области.

На территории Волгоградского областного клинического онкологического диспансера кипит стройка. В составе медучреждения появятся два новых корпуса - консультационно-диагностический и радиологический. Также на базе онкослужбы планируется создать ПЭТ/КТ-центр, чтобы у волгоградцев не было необходимости обращаться за высокотехнологичной медпомощью в другие регионы. Об этом 11 августа во время выездного совещания в онкодиспансере рассказал губернатор Андрей Бочаров.

Подрядчик благоустраивает территорию возле консультационно-диагностического корпуса. Фото: Администрация Волгоградской области.

«РАБОТЫ ИДУТ В ЖЕСТКОМ ГРАФИКЕ»

В консультационно-диагностическом корпусе Волгоградского областного онкодиспансера появится детская и взрослая поликлиники, которые за смену смогут принимать по 100 и 600 пациентов соответственно. Также в здании будут отделения маммологии, эндоскопии, клинико-диагностическая лаборатория, блок реанимации и интенсивной терапии. На объекте завершается внутренняя отделка, установка инженерных сетей и элементов для медоборудования – уже поставили более 90% техники. На финишной прямой благоустройство территории, где будут парковка на 120 автомобилей, фонтан и зона для детей.

В консультационно-диагностическом корпусе идет отделка помещений. Фото: Администрация Волгоградской области.

- Если говорить о качестве, сроках выполнения работ, то все идет в жестком графике, без отставаний. Мы ставили задачу - к концу 2021 года строительные работы должны быть завершены. И объект должен начать сертификацию и подготовку к приему пациентов, - рассказал о строительстве консультационно-диагностического корпуса губернатор Андрей Бочаров.

ВЫРЫЛИ 7-МЕТРОВЫЙ КОТЛОВАН

Возведение радиологического корпуса идет на уровне котлована. Строители вырыли его на глубине семи метров. У здания будет подземный этаж, где разместится оборудование для проведения лучевой терапии.

- На сегодняшний день выполнена подпорная стена из 64 шпунтов. Также ведется бетонирование основания, планируются работы по приему бетонирования фундаментной плиты. Работы идут согласно графику. На объекте работает техника, а также от 15 до 20 строителей – это арматурщики, бетонщики, электромонтажники. Сроки завершения – июль следующего года. Никаких причин для срыва сроков сдачи в эксплуатацию нет, - рассказал начальник строительно-монтажного участка подрядной организации Владимир Колосов

Всего у радиологического корпуса будет три этажа, один из которых подземный. Здание оснастят процедурными отделениями для радиотерапии, палатами дневного стационара и другими помещениями.

Работы в консультационно-диагностическом корпусе завершатся к концу года. Фото: Администрация Волгоградской области.

НЕ НАДО ЕЗДИТЬ В МОСКВУ И ВОРОНЕЖ

Во время выездного совещания Андрей Бочаров отметил, что в составе онкодиспансера появится ПЭТ/КТ-центр. В нем специалисты будут проводить высокотехнологичные операции, потому как оборудование сможет точно определять размеры и границы опухоли. Для получения такой помощи волгоградцы сейчас вынуждены ездить в клиники других регионов.

- Сегодня мы начинаем решать вопрос о создании в составе нашей онкослужбы ПЭТ/КТ-центра. Они есть в Москве и Воронеже, но они очень перегружены. Также здесь необходимо производить изотопные материалы. Тогда качество исследований будет намного выше. Для определенных изотопов срок службы не превышает 15 минут. Поэтому нам хотелось, чтобы в составе онкодиспансера был мощный ПЭТ/КТ-центр. Это будет самый современный центр, в котором будут оказывать медицинскую помощь жителям Волгоградской области и всем, кто сюда обратиться из других регионов и из-за рубежа, - отметил губернатор.

Отметим, на территории области работают 10 центров амбулаторной онкопомощи. В этом году обследование в них прошли около 30 тысяч жителей. Еще 4 таких медучреждения будут открыты до конца 2021 года.