Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 11 августа: смертность и заболеваемость на рекордном уровне

Врачи ежедневно стараются вытащить заболевших коронавирусом с того света. К сожалению, получается не всегда. Фото: Иван МАКЕЕВ

331 заболевший новой коронавирусной инфекцией за сутки – такой цифры не было с самого начала пандемии в Волгоградской области ни разу. Столько положительных тестов на коронавирус получили волгоградцы только за один вчерашний день. Еще 17 человек за сутки умерли в ковидных госпиталях. Такая высокая цифра смертности была в регионе только раз, 5 августа. Свежие данные о заболеваемости в стране и регионе публикует сайт Стопкоронавирус.рф. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 11 августа 2021 года.

С начала пандемии в Волгоградской области официально от коронавируса умерли почти 2 тысяч человек. На сегодняшний день в списке летальных случаев 1987 человек, но надо учитывать, что в статистику погибшие от COVID-19 люди попадают спустя месяц-полтора, после всех экспертиз и комиссий.

К счастью, вылечивается больше людей. И за последние сутки выздоровели 290 волгоградцев. Им закрыли больничные листы, но на восстановление организма уйдет не один месяц. Люди еще долгое время после излечения мучаются бессонницами, паническими атаками, нехваткой воздуха и жизненных сил.

Инфографика: Яндекс. Фото: Екатерина СИМОХИНА

За все время в Волгоградской области заразились ковидом 72824 человека, вылечились – 66526 человек. Это только те, у кого вирус был идентифицирован. У многих людей при одинкаовых симпотомах и пневмонии по КТ тест на коронавирус отрицательный. Поэтому реальные цифры переболевших больше.