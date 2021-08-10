В честь своего юбилея «ЕвроХим-ВолгаКалий» готовит в подарок Котельниково новый парк

Фото: Ирина СИМОНОВА

За эти годы предприятие реализовало много важных и нужных социальных проектов, направленных на повышение качества жизни населения города Котельниково.

В юбилейный год «ЕвроХим-ВолгаКалий» подарил Котельниково событие большой общественной значимости – в рамках движения «Котельниково - Земля Героев» был разработан проект современного Парка Героев.

Заявка на строительство парка участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

По задумке проектировщиков новый культурный объект может войти в число наиболее красивых и благоустроенных общественных площадок региона, будет способствовать привлечению туристов, развитию в городе Котельниково социальной, культурной и образовательной сфер.

Фото: Ирина СИМОНОВА

В центре объекта будет установлен амфитеатр для проведения городских мероприятий и отдельное пространство для открытых концертов местных творческих коллективов. Искусственный водоем, фудкорт, детская площадка займут свои места, чтобы радовать посетителей любых возрастов.

Результаты конкурса по созданию комфортной городской среды будут объявлены в начале сентября этого года.

В августе «ЕвроХим» отметит 20-летие со дня своего основания. В честь юбилея компания запустила социальный проект «20 добрых дел «ЕвроХима», который реализуется во всех городах ее присутствия. Молодые специалисты и волонтеры ежедневно организуют различные акции: помогают ветеранам, занимаются благоустройством, обеспечивают школы, спортивные секции, детские дома, больницы и дома престарелых необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. Строительство парка Героев в Котельниково станет еще одним добрым делом и хорошим подарком всем жителям города на 20-летие компании.