Студенты ВолГУ завершили производственную практику в ФБУ «Волгоградский ЦСМ» Росстандарта

Студенты ВолГУ на практике в отделе поверки средств измерений физико-химических величин ФБУ «Волгоградский ЦСМ». Фото: ФБУ «Волгоградский ЦСМ»

Производственная практика студентов ВолГУ очной формы обучения проводилась по следующим направлениям:

- стандартизация и метрология;

- информационная безопасность;

- судебная экспертиза.

За время производственной практики будущие специалисты изучили организационную структуру ФБУ «Волгоградский ЦСМ» и его историю, получили много новых теоретических знаний о деятельности метрологической службы организации, ознакомились с некоторыми видами работ под контролем аттестованных поверителей по поверке различных приборов, а также с возможностями современного оборудования испытательного центра, позволяющего проводить различные методы испытаний для получения достоверных и объективных результатов.

Студенты ВолГУ на практике в отделе поверки средств измерений геометрических величин ФБУ «Волгоградский ЦСМ». Фото: ФБУ «Волгоградский ЦСМ»

Студенты принимали участие в работе по приему и обработке заявок, поступающих от заказчиков, по поверке счетчиков воды, оформлению заявок метрологам на поверку приборов учета, протоколов по результатам поверки, а также осваивали методы испытаний нефтепродуктов, оформляли инструкции по работе на оборудовании испытательного центра, изучали документы по информационной безопасности организации, основы программирования на платформе «1С: Предприятие» и многое другое.

ФБУ «Волгоградский ЦСМ» является подведомственной организацией Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Основными задачами учреждения являются осуществление поверки средств измерений, аттестация методик выполнения измерений, проведение исследований (испытаний) продукции и др.

Прохождение производственной практики на базе ЦСМ Росстандарта позволяет студенту-метрологу задолго до окончания ВУЗа специализироваться на определенном виде измерений и наращивать компетенции, необходимые на конкретных предприятиях региона. Развитие этой специализации и дальнейшее подтверждение квалификации требованиям профессионального стандарта – это практически гарантия трудоустройства молодого специалиста по специальности.

Главный метролог ФБУ «Волгоградский ЦСМ» Волошин Алексей Сергеевич. Фото: ФБУ «Волгоградский ЦСМ»

- Среди высококвалифицированных специалистов ФБУ «Волгоградский ЦСМ» немало выпускников Волгоградского государственного университета. Студенты, которые приходят к нам на производственную практику, отличаются высоким уровнем знаний, стремлением к познанию новых навыков. Мы, в свою очередь, хотим помочь будущим выпускникам получить высокую квалификацию и самые актуальные знания по специальности, – отметил главный метролог ФБУ «Волгоградский ЦСМ» Волошин Алексей Сергеевич.

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