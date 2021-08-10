Случай не единичный: в Волгограде следователи проводят проверку после нового видео с запертым в больнице ребенком

Следственный комитет Волгоградской области проводит проверку из-за запертого в палате ребенка. Напомним, информация о вопиющем случае появилась в соцсетях 8 августа. Фото и видео выложили пациенты инфекционной больницы Тракторозаводского района. На кадрах ребенок заперт один в боксе без присмотра, а медперсонал несвоевременно мыл и кормил мальчика. Сегодня следователи сообщили, что это не единичный случай в инфекционной больнице Тракторозаводского района Волгограда.

На сегодняшний день следователи выяснили, что мальчика на кадрах, появившихся 8 августа, зовут Макс (имя изменено), ему два года. Мальчика положили в больницу 30 июля по решению органов системы профилактики. До этого момента мать ребенка оставила его на несколько дней у знакомых. Сейчас мать планируют лишить родительских прав и установить опеку над Максом его родственниками. На видео мальчика сняли соседи по палате. На кадрах ребенок заперт в палате один, он пытался убрать за собой с помощью простыни, плакал и звал маму. Как сообщили авторы видео, медперсонал редко ухаживал за ребенком, а кормили Марка примерно один раз в сутки. Пациенты не смогли спокойно смотреть на мучения ребенка и выложили ужасающие кадры в социальные сети. Реакция не заставила себя долго ждать.

Медучреждение начали проверять комитет здравоохранения Волгоградской области, прокуратура и следователи, за судьбой двухлетнего малыша следят органы ПДН. Позже волгоградцы стали заявлять в соцсетях, что этот жуткий случай – не единичный в этой больнице. Сегодня следователи выявили еще один такой же эпизод оставления ребенка без присмотра в инфекционной больнице Тракторозаводского района. СК даст оценку действиям медиков в обоих случаях и вынесет свое решение.