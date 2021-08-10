Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 10 августа: 329 заболевших за сутки и 16 смертей

Одолели ковид почти 89% заразившихся волгоградцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Волгоградская область все еще остается на 15-м месте среди регионов России с самым большим количеством заболевших коронавирусом. На сегодня обошлось без антирекордов, но ковидная статистика не радует, цифры лишь на единицу отстают от максимальных - 329 новых случаев заражения и 16 смертей. В целом по стране за последние сутки зафиксировано 21,3 тысячи заболевших и 792 умерших. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 10 августа 2021 года.

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По-прежнему растет число пациентов ковидных госпиталей Волгограда и области. За сутки закрыли больничные листы 296 жителей региона – это чуть менее 90% от суточного прироста заразившихся. Такая тенденция сохраняется уже не первую неделю. В целом из почти 74,5 тысячи заболевших коронавирусом волгоградцев справились с коварной болезнью более 66,2 тысячи человек или 88,8%.

При этом 1970 человек или 2,64% заразившихся умерли в больницах непосредственно от ковида и пневмонии. За последние сутки официальную статистику смертей пополнили 16 человек. И это не только пенсионеры. Умирают от коронавируса и 20-летние.