19-летнего волгоградца осудят за изнасилование 7 девочек

Волгоградцу грозит до 20 лет лишения свободы на изнасилование 7 девочек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

19 летнего волгоградца обвиняют по 8 статьям уголовного кодекса, в том числе за сексуальную связь с несовершеннолетними. Его жертвами стали 7 девушек, самой маленькой из них – 11 лет. Остановить преступника удалось только после заявления в полицию мамы одной из пострадавших. 16-летняя девушка рассказала родителю о надругательствах. Накануне Управление волгоградского СК завершило расследование уголовного дела.

Волгоградец начал свою преступную деятельность с малого. И видимо от безнаказанности у зверя разыгрался аппетит. Как «КП-Волгоград» сообщили в Следственном комитете по Волгоградской области, с ноября 2018 года по июль 2020го злоумышленник знакомился с несовершеннолетними девушками в социальных сетях и начинал доверительную переписку. Молодой человек писал им и в мессенджерах и даже звонил. Через некоторое время выманивал у несовершеннолетних интимные фото. Затем шантажировал и грозился выложить эти кадры в интернет и отправить родителям девочек. Таким образом преступник заставляя их делать новые снимки.

Затем уже в январе прошлого года обвиняемый выложил в одну из групп фотоколлаж с порнографическими изображениями несовершеннолетней. Так он отомстил 16-летней девушке, которая захотела перестать с ним общаться. Также преступник выложил с один из пабликов фото 17-летней девушки, которые он добыл через переписку, взломав аккаунт ее подруги.

Видимо, когда обвиняемый понял, что угрозы – это рабочая схема, он решил зайти еще дальше. В июле 2020го волгоградец стал грозиться выложить в сеть интимные фото одной из жертв и дважды заставил приехать к нему домой. Там он надругался над 16-летней девушкой и украл у нее золотые украшения. Всего же от рук мужчины пострадало 7 девочек от 11 до 17 лет.

Следственный комитет направил уголовное дело в прокуратуру. Дожидаться суда изверг будет под стражей. За все преступления ему грозит лишение свободы до двадцати лет.