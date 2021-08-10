Рокадную дорогу в Волгограде продлят до Красноармейского района

Берег Волги укрепят в обоих направлениях. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Первые сваи подпорной стенки забили на строительстве берегоукрепления в границах улиц Иркутская и Одесская в Ворошиловском районе Волгограда. Через несколько лет автомобилисты смогут проехать здесь по рокадной дороге, которая в итоге дойдет до самого южного Красноармейского района областного центра. 10 августа на стройплощадке губернатор Андрей Бочаров провел выездное совещание и озвучил планы на будущее. После укрепления этого участка берега Волги строители смогут приступить к работам еще на четырех отрезках общей протяженностью 4,6 километра. Появится возможность продлить рокадную дорогу до улицы Автомобилистов в Советском районе.

- Выполняя задачи по берегоукреплению, у нас есть возможность продлить рокадную дорогу на 2 километра. И мы это делаем. Проектирование уже идет. Думаю, к концу следующего года приступим к строительству, - отметил Андрей Бочаров.

Выездное совещание прошло на стройплощадке. Фото: АВО

А пока подрядчик строит берегоукрепительные сооружения протяженностью 280 метров. На объекте заняты 40 рабочих, техника, в том числе краны и речной флот для перевозки тысяч тонн песка. По плану упорный пояс из трубошпунта должен быть готов уже в марте 2022 года.

Берег Волги в районе жилой застройки улиц Иркутская и Одесская считается оползневой зоной.

- В этом микрорайоне проживают почти 3000 человек: дома находятся в опасной оползневой зоне. Если ничего не делать, то ущерб может составить 2-3 миллиарда рублей, - отметил губернатор.

А мэр Волгограда Виталий Лихачев подчеркнул, что в итоге изменится и вид на город с Волги, и подходы к реке, лучше будет и горожанам, и туристам. Кроме того, появится возможность строительства моста на остров Сарпинский, такие планы городские власти лелеют давно.

Продлят берегоукрепление и в северном направлении. Следующим этапом станет обустройство участка протяженностью 2,95 километра в сторону Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов. Когда же грандиозная стройка подойдет к финалу, у Волгограда появится не только позволяющая избавиться от пробок рокадная дорога, но и почти 20-километровая благоустроенная набережная.