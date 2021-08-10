На трассе в Волгоградской области в жуткой аварии столкнулись 4 машины: погиб водитель «Газели»

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Страшная авария произошла утром 10 августа на трассе в Волгоградской области. В 8.50 в Калачевском районе на 103-м километре магистрали «Волгоград – Каменск-Шахтинский» столкнулись 4 автомобиля. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Перед светофором на ремонтируемом участке дороги грузовик «MAN» влетел в стоящие впереди машины. Среди них была «Газель», кабину которой смяло под одной из фур. К сожалению, водитель погиб.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

На месте происшествия работают наряды ГИБДД, следственно-оперативная группа, спасатели и медики.

Отметим, это не первая смертельная авария на этом участке трассы «Волгоград – Каменск-Шахтинский». 15 апреля на 104-м километре дороги фура, не успев притормозить, врезалась в колонну стоящих машин. Всего столкнулись 4 автомобиля, погибли 3 человека, в том числе молодая семейная пара из Ростова. В ДТП чудом выжил 3-летний мальчик.