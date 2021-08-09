Женщины, выложившие видео с запертым в палате малышом: Нас сделали виноватыми

Малыш сам убирал за собой в палате. Кадр видео

Шокирующие кадры, на которых запертый в палате детской инфекционной больницы Волгограда двухлетний малыш пытается собрать простыней собственные испражнения, плачет и зовет маму, вызвало большой резонанс по всей стране. Видео разлетелось по СМИ и соцсетям. В медучреждение нагрянули с проверкой облздрав, прокуратура и следователи, за судьбой маленького Макса (имя изменено) следят органы ПДН, опеки и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Привлекла внимание к оставленному без ухода мальчика из Волгограда блогер и юрист Катя Гордон, ее слова и видео перепостили уже и звезды кино.

- Как маленькое дикое животное держали запертым ребенка, оставленного мамой… Ходил в туалет он на пол, укрывался одеялом которым вытирал за собой... Он плакал, просился к маме... как дикое, грязное животное, за стеклом, - написала в своем инстаграме Катя Гордон.

Волгоградки, которые выложили в сеть резонансное видео, теперь сами оказались виноваты, а запертый в палате малыш, по версии чиновников, - ухожен, чист и накормлен.

ВИНОВАТЫХ ДЕЛАЮТ ИЗ ТЕХ, КТО ХОТЕЛ ПОМОЧЬ

- В связи с публикациями в соцсетях будет дана правовая оценка, - сообщают официальные лица.

- Виноватых делают из тех, кто просто хотел помочь, - объясняет своим подписчикам Ольга – одна из тех мам, которые вместе со своими детьми находятся в инфекционке, и подняли шумиху. - Из этой ситуации каждый может сам делать выводы… Моя совесть чиста, а совесть тех, кто сейчас прикрывает себя, медперсонал… Все решится на каком-то другом суде.

Молодые мамы не смогли равнодушно смотреть на ситуацию, когда малыш двух с половиной лет в 40-градусную жару сидит один запертый в боксе, без воды, в собственных испражнениях.

- Если бы тогда, когда мы просто подошли к медсестрам вечером, они бы нам открыли, вообще вопросов бы не возникло, и эта история не поднялась. Мы бы его помыли, покормили и положили бы спать, - говорит Ольга.

Однако тысячи людей откликнулись на историю маленького мальчика, предлагали помощь.

- Спасибо что придали огласку этой истории! Это ужасно. Бедный малыш. Смотрю, и рыдаю... Ну как же так к детишкам можно относиться? В чём они виноваты в таком-то возрасте? Где справедливость? – большинство в комментариях поддерживает женщин, которые сняли и растиражировали видео.

«НЕ ВЫКЛАДЫВАЙТЕ ВИДЕО С ДЕТЬМИ В СОЦСЕТИ»

- Хочу подчеркнуть, что если проводится съемка, которую вы выкладываете в социальные сети, не нужно забывать про действующее законодательство о персональных данных. Я говорю о правах ребенка. Нельзя размещать в широком доступе персональные данные, видео, где видно лицо ребенка, где можно идентифицировать его личность, как было в данном случае. Это мое глубокое убеждение. Если вы зафиксировали нарушение прав ребенка, сообщите об этом в правоохранительные органы. Воздержитесь от широкого размещения, - советует на будущее уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева.

ГДЕ БЫЛА МАМА МАЛЫША?

После того как поднялась шумиха и история маленького Макса вышла на федеральный уровень, вдруг нашлась его мама. Где она была почти две недели и почему не забирала сына, неизвестно.

По данным полиции, женщине всего 22 года. Она имеет статус «матери-одиночки», официально нигде не работает. Правда, в поле зрения правоохранителей до этого не попадала. Своего двухлетнего сына мать отдала подруге, сама где-то развлекалась.

- Оставила его на несколько дней у знакомых, чтобы малыш не мешал увеселительному проведению времени и распитию спиртного, - поясняют в СУ СКР по Волгоградской области.

Когда инспекторы ПДН узнали, что малыш несколько дней находится у чужих людей, его у них забрали и привезли в больницу. Было это еще 30 июля. Мама появилась лишь 8 августа.

- Мы с органами опеки обсудили вопрос помещения матери к ребенку. Такая возможность вчера появилась, сейчас мама находится вместе с ребенком, ухаживает за ним. Как сообщает облздрав, мальчик идет на поправку и сейчас готовится к выписке, - поясняет «КП-Волгоград» уполномоченный по правам ребенка в регионе Нина Болдырева.

Пока детский омбудсмен к ребенку лично не ездила. Время ковидное, больница инфекционная, доступ внутрь ограничен. Именно поэтому Макса и держали в отдельном боксе, поясняют в комитете здравоохранения.

- На видео каких-то очевидных признаков опасного пребывания ребенка в больнице я не отмечаю, - подчеркивает Нина Болдырева. - Но окончательные выводы должен сделать следственный комитет.

ОТДАДУТ ЛИ МАЛЬЧИКА МАМЕ?

Через несколько дней маленького Макса выпишут из больницы. Вот только вопрос, где он будет жить – с мамой, у родственников, в детском доме?

- Решать дальнейшую судьбу мальчика будут органы опеки и попечительства. Если мать не лишена родительских прав и не ограничена в них, если нет данных о каких-то препятствующих обстоятельствах, то ребенка, конечно, отдадут матери, - отмечает детский омбудсмен.

Однако все не так просто. Прокуратура все же нашла нарушения в больнице, виновных должны наказать.

- В связи с выявленными в ходе проверки нарушениями в части ненадлежащего ухода за 2-летним мальчиком медицинским персоналом прокурором Тракторозаводского района Волгограда внесено представление руководству учреждения. Также поставлен вопрос о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Тому, как исполняла свои родительские обязанности мама Макса, тоже дадут правовую оценку.

Как сообщили в комиссии по делам несовершеннолетних Центрального района Волгограда, на 12 августа запланировано заседание специальной комиссии, на котором будут решать, как и какую помощь оказать этой семье. А пока то, как живет маленький Макс, будут контролировать все ведомства.

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