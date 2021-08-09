В Волжском приступают к спасению реки Ахтубы

Ахтуба сильно обмелела и заилилась. Фото: администрация Волжского.

Реку Ахтубу нужно спасать. Проблемы здесь начались после строительства ГЭС, когда часть русла перекрыли плотиной и шлюзами. После изменился климат, уменьшились объемы сбросов в период половодья. В последние годы река сильно обмелела, особенно в городской черте Волжского, заилилась и стала превращаться в болото. Расчищали русло Ахтубы сорок лет назад и сегодня некогда судоходную артерию местами можно перейти чуть ли не вброд. По мнению председателя комиссии по вопросам реализации нацпроектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области Олега Савченко, для спасения реки необходима программа по дноуглублению и реабилитации.

– Состояние Ахтубы близко к критическому. За 40 лет произошли серьезные изменения, мы это видим и это тревожит. Нужны срочные меры по оздоровлению. Ахтуба имеет большую протяженность и протекает, в том числе, и по территории Астраханской области, поэтому решать эту задачу необходимо комплексно, с привлечением сил и средств соседнего региона и федерации, - считает Олег Савченко.

План по спасению реки обсудили чиновники, депутаты и общественники. Фото: администрация Волжского.

По мнению парламентария, пока на федеральном уровне обсуждают проект строительства обводного канала из Волгоградского водохранилища в Ахтубу, помочь реке можно, расчистив в рамках нацпроекта «Экология» 9,8 километра русла в черте Волжского - от моста на остров Зеленый до Волги. Стоимость работ составит порядка 200 миллионов рублей.

– Мы договорились с руководством Волжского, начнем работать над тем, чтобы в кратчайшие сроки включиться в профильную программу, - рассказал Олег Савченко. - Остановить обмеление Ахтубы реально. Нужно проявить инициативу, по возможности привлечь инвесторов, взять на себя ответственность за поиск оптимального решения и конечный результат.

Еще в 2010 году ЗАО ПИИ «Гипроводстрой» разработал проект по расчистке русла Ахтубы. Вот только за прошедшие годы устарели сметы, данные по инженерной геологии, геодезии и экологии. Авторы проекта готовы быстро внести коррективы, работы можно начать уже в 2022 году, но для этого необходим инвестор.

Еще один вариант – делать новый проект с нуля, заново проводить инженерные изыскания, проходить экспертизы и согласования. Это растянется на годы и отодвинет сроки начала работ.

- А ситуация такая, что мы день за два считаем, – отмечает глава города Игорь Воронин.

Совещание началось прямо на городском пляже. Фото: администрация Волжского.

По мнению Олега Савченко, один год задержки дноуглубительных работ приведет к удорожанию проекта в несколько раз. Поэтому изыскательские работы, необходимые для доработки, стартуют в ближайшее время. Парламентарий займется привлечением инвестиций:

- Начнем с изыскательских работ, будет проект, а затем уже совместными усилиями добьемся его включения в нацпроект «Экология», чтобы в 2022 году постараться начать работы на Ахтубе.

Еще одна проблема реки – это мусор, который в огромных количествах оставляют после себя волжане и туристы. Эту тему также затронули на совещании, которое прошло на городском пляже с участием чиновников, депутатов и общественников. По их мнению, к уборке берега необходимо привлекать молодежь. Назрела необходимость и в приобретении современной пляжеуборочной машины, которая позволит сделать чистым песок на городском пляже. Такая машина должна появиться в Волжском уже в этом сезоне, Олег Савченко пообещал оказать содействие в ее приобретении.