Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 9 августа: высокие цифры заболеваемости и смертности сохраняются

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 9 августа Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области сохраняется очень тяжелая ситуация с коронавирусом. Ежедневно заболевает очень большое число жителей, также фиксируется много летальных исходов. 9 августа в регионе выявили 327 случаев COVID-19. Сегодня Волгоградская область занимает 17-е место в стране по суточному приросту новых заразившихся. Всего в России в понедельник ковид подтвердился у 22 160 человек в 85 регионах, также было зафиксировано 769 летальных исходов. 16 смертей от осложнений COVID-19 сегодня в Волгоградской области. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 9 августа 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

Всего за пандемию в Волгоградской области ковидом заболели 74 164 жителей. Смертельной стала болезнь для 1 954 человек.

За последние сутки благополучно завершили борьбу с коронавирусом 239 волгоградцев. Они выписались из ковидных госпиталей или закрыли амбулаторные больничные. Всего в регионе выздоровели от COVID-19 65 940 жителей региона.