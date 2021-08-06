"В ОБСЕ нашли предлог для скандала"

По сообщениям ведущих российских СМИ и информагентств, международная организация Бюро по демократическим институтам и правам человека организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) отказалась направлять своих представителей на сентябрьские выборы депутатов Государственной Думы РФ из-за выдвинутого российской стороной требования сократить чрезмерно большое число наблюдателей в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. Напомним, что ОБСЕ планировало направить в Россию 500 своих представителей.

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова выразила сожаление в ответ на такое решение Бюро, при этом заявив, что Россия все еще готова принять наблюдателей БДИПЧ и надеется, что они передумают.

Член ЦИК Игорь Борисов прокомментировал, что при отказе БДИПЧ ОБСЕ от наблюдения за выборами в РФ, все их заявления и комментарии по поводу избирательного процесса в стране будут незаконными и фактически станут расцениваться как вмешательство в российские выборы. "Чем более открыто и гласно работает ЦИК и избирательная система в целом, тем сильнее и безапелляционнее оказывается давление на избирательную систему и предпринимаются попытки подорвать доверие к предварительным процедурам. К сожалению, к этому процессу, как мы видим, подключились и некоторые международные организации", - подчеркнул Борисов на совещании временной комиссии Совета Федераций по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. А глава комиссии Совфеда Андрей Климов заявил, что отказ направить своих наблюдателей на парламентские выборы в РФ направлен на разжигание искусственного скандала вокруг выборов, чтобы усомниться потом в их легитимности.

Тема, на первый взгляд напрямую к региону не относящаяся, на самом деле может затронуть любой из субъектов Российской Федерации, выдвигающих кандидатов в Государственную Думу на выборах 2021 года. Обсуждение отказа БДИПЧ ОБСЕ в направлении своих наблюдателей активно развивается в волгоградских соцсетях и среди экспертного сообщества.

Так, aktual_vlg пишет: "В ОБСЕ нашли предлог, чтобы раздуть скандал вокруг выборов в Госдуму и не приезжать в Россию. Но все это больше напоминает непродуманную провокацию. Представители БДИПЧ уже приезжали в Россию в июне этого года. По итогам был сделан доклад, в котором безуспешно пытались дискредитировать нашу избирательную систему. Уже тогда было ясно, что подготовка к выборам проходит спокойно, и убедить кого-то в обратном будет сложно. Чтобы спровоцировать скандал, БДИПЧ специально выдвинуло неадекватное требование в 500 наблюдателей. И все это в условиях пандемии! Для сравнения, на президентских выборах в США было 25 наблюдателей, на выборах в Болгарии — 12, в Нидерландах — 5. Отказ РФ логичен и продиктован требованиями безопасности и здравого смысла. В итоге в России международных наблюдателей будет столько же, сколько и планировалось. Их число не уменьшится, просто места представителей БДИПЧ займут наблюдатели от других организаций".

Не остаются в стороне волгоградские эксперты.

Антон Лукаш, эксперт Независимого общественного мониторинга, кандидат социологических наук:

«Капризы» этой миссии очень своеобразны, похожи на провокацию - смотрите сами. Население США более 332 миллионов человек и на выборах президента США наблюдал 41 представитель ОБСЕ, включая экспертов. В России более 146 миллионов человек и предложена квота в 60 представителей ОБСЕ, то есть плотность наблюдения в 3.3 раза больше чем в США!

Но ОБСЕ это не устраивает - просто так, без аргументов.

Вопрос - как БДИПЧ может претендовать на объективную оценку проведения выборов в соответствии со стандартами демократических выборов, используя в своей работе стандарты двойные? Смотрите сами.

Глава миссии наблюдателей ОБСЕ Михаэль Георг Линк представляя в Вашингтоне доклад по итогам выборов, совершенно не заметил массовых сообщений о вопиющих нарушениях и фальсификациях на выборах президента США, включая непрозрачное голосование по почте, странности в подсчете голосов.

Линк, по сути, защищал избирательную систему США:

«Безосновательные утверждения о систематических недостатках, особенно со стороны действующего президента (речь о Трампа), в том числе в ночь после выборов, наносят ущерб общественному доверию к демократическим институтам [в США]".

И это при том, что ОБСЕ подчеркнули - более 400 связанных с выборами судебных исков были поданы в 44 штатах, что является беспрецедентным для США.

Напомню, что сейчас в завершающей стадии аудит по фальсификациям выборов в Аризоне, результаты которого в напряжении ждёт вся Америка.

А ранее освещались ситуации, когда в день выборов президента и конгресса США в 2012 году в нескольких штатах (в т.ч. Техас, Айова) наблюдателям БДИПЧ ОБСЕ просто запретили приближаться к избирательным участкам.

Представитель ОБСЕ Раймер указал, что такая практика не соответствует международным обязательствам США.

И США сейчас сожалеют, что за ходом выборов в Госдуму России не смогут следить наблюдатели ОБСЕ - этом говорится в заявлении официального представителя Госдепа Неда Прайса.

Лицемерие поразительное!

Владимир Шевченко, эксперт Независимого общественного мониторинга, кандидат исторических наук:

4 августа БДИПЧ ОБСЕ объявило, что не сможет отправить наблюдателей на выборы в Госдуму России в сентябре из-за ограничения числа наблюдателей от организации со стороны российских властей. В заявлении отмечалось, что "способность самостоятельно определять число наблюдателей, необходимое для эффективного и достоверного наблюдения, - это ключевой элемент международного наблюдения за выборами".

Вместе с тем, представляется, что целью ОБСЕ в данном конкретном случае было отнюдь не обеспечение наблюдение за демократическими процессами в России, а, напротив, создание условий для демонстративного отказа от него. Предложения ОБСЕ иначе, как дискриминационными, назвать затруднительно. Достаточно того, что на выборах в России должно было присутствовать наблюдателей в 20 раз больше, чем на прошедших выборах в США. Данный отказ является всего лишь одним из звеньев ведущейся кампании по дискредитации не только выборов, но и всего образа России в целом на международной арене. Можно спрогнозировать, что отсутствие наблюдателей ОБСЕ будет в дальнейшем использоваться для обвинений России в нарушении демократических процедур. Свидетельством этого служит уже высказанный тезис БДИПЧ ОБСЕ о том, что "решение российских властей ввести ограничения для наблюдения за выборами сделало невозможным заслуживающее доверия независимое наблюдение". В части отказа БДИПЧ ОБСЕ от наблюдения за выборами в России важно знать, что представители этой структуры приезжали в Россию в июне этого года, встречались с представителями несистемной оппозиции.

По итогам они написали доклад, в котором пытались дискредитировать нашу избирательную систему, но стало ясно, что подготовка к выборам проходит спокойно.

Думаю, что отказ ОБСЕ - это признание поражения попыток провокаций и свидетельство того, что выборы в России готовятся и пройдут честно. Необходимо учитывать, что ОБСЕ является фактически лишь одним из достаточно многочисленного пула международных наблюдателей на выборах. Можно с уверенностью предположить, что отказ ОБСЕ не повлечет снижения качества независимого наблюдения, поскольку данная образовавшаяся ниша будет занята другими организациями.

Денис Абезин, эксперт Независимого общественного мониторинга, заведующий кафедрой конституционного и административного права Волгоградского института управления - филиала РАНХиГС, кандидат юридических наук:

БДИПЧ ОБСЕ выдвинуло очевидно завышенные по требования по количеству наблюдателей (500 человек). В другие страны такое кол-во наблюдателей как в Россию БДИПЧ никогда отправить не пыталось. К примеру, на президентских выборах в США от БДИПЧ было 25 наблюдателей, на выборах в Болгарии — 12.

РФ вполне предсказуемо отреагировала на данную ситуацию, предложив сократить количество наблюдателей от БДИЧ ОБСЕ с учетом сложной эпидемиологической обстановки.

Следует подчеркнуть, наша страна была готова принять делегацию БДИПЧ ОБСЕ и предлагала организации наибольшее число наблюдателей из всех других международных организаций, но они все равно отказались.

Складывается впечатление, БДИЧ ОБСЕ изначально намеревалось спровоцировать конфликтную ситуацию.

В любом случае, на сентябрьских выборах международных наблюдателей будет столько же, сколько и планировалось - места представителей БДИПЧ займут наблюдатели от других организаций.