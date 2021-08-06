Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 6 августа: 328 заболевших и 15 умерших за сутки

Каждый день идет борьба за жизни. Фото: Иван МАКЕЕВ

Казалось бы, куда еще больше, но каждый день суточный прирост заболевших в Волгоградской области все растет и растет. Вчера был рекорд – 325 положительных тестов, а сегодня, 6 августа, уже 328 человек узнали о том, что заразились коронавирусом. Такой цифры не было с начала пандемии. Еще 15 человек Волгоградская область потеряла за сутки. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф. Люди умерли в ковидных госпиталях региона, попав туда с двусторонней пневмонией. Вылечить удалось 293 человека, им предстоит реабилитация. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 6 августа 2021 года.

В России за сутки заболели 22660 человек, умерли 792 человека. В Волгоградской области еще не самая сложная ситуация - по суточному приросту заболевших мы на 17 месте в стране. Однако волгоградские медики работают на износ, в больницах мест на пределе. Не могут спасти уже даже тех, кто сделал прививку от коронавируса: в Михайловке умерла врач районной больницы, котороя всего три месяца назад привилась "ЭпиВаком". На ИВЛ и в списках погибших все больше молодых лет, кто-то не доживает и до 30.