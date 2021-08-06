Юные активисты движения «Котельниково – Земля Героев» проводят лето в Стране Героев

Фото: Ирина СИМОНОВА

Культурный проект, реализуемый общественниками и администрацией города Котельниково Волгоградской области при поддержке компании «ЕвроХим», победил в конкурсе «Лучшие социальные проекты России 2020-2021» в номинации «Развитие территорий» и вошел в сборник лучших практик гражданской активности в России.

Жители самого южного города региона строят будущее, основываясь на традициях, культурных особенностях, народных обычаях и богатой истории Котельниковского района. Родина Степана Разина и Емельяна Пугачева – Котельниковский казачий край прославился в веках как место героических побед и завоеваний. В годы Великой Отечественной войны в сражении под Котельниково определилась судьба Сталинградской битвы.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Великие свершения предков современные котельниковцы продолжают достижениями в мирном труде. Опять-таки, уникальный случай в новейшей истории России – под Котельниково с нуля успешно строится современный горно-обогатительный комплекс по добыче и переработке солей Гремячинского месторождения – крупнейшего в европейской части России.

Новый промышленный гигант на юге Волгоградской области возводит предприятие «ЕвроХим-ВолгаКалий» российского бизнесмена Андрея Мельниченко. Компания «ЕвроХим» оказывает все возможное содействие проекту «Котельниково – Земля Героев», как и другим важным гражданским и общественным начинаниям территории присутствия.

Поддержкой этого проекта компания вносит свой вклад в создание благоприятных условий для дальнейшего развития производственной, экономической и социальной сфер жизни города Котельниково.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Активное участие в реализации народного проекта принимают юные котельниковцы – дети строителей Гремячинского ГОКа. Представители молодого поколения изучают историю, занимаются волонтерской деятельностью, посещают музеи, организуют военно-патриотические, интеллектуальные, творческие состязания и фестивали.

Ребята из Котельниково, проявившие особенные успехи в изучении истории, добившиеся хороших показателей в спорте и школьном обучении, ставшие участниками и победителями олимпиад и конкурсов отправились в военно-исторический лагерь «Страна Героев». Смена для активистов проводится бесплатно в рамках реализации национального проекта «Культура»

В течение 14 дней лагерной смены активисты «Котельниково – Земли Героев» приобретут навыки начальной военно-прикладной, строевой и военно-тактической подготовки, прикладной военной археологии, попробуют свои силы в топографии и пешем туризме. На основе полученных знаний котельниковцы вместе со своими новыми друзьями создадут социальные проекты и медиаконтент, в которых расскажут о своих впечатлениях.

Активисты Котельниковской земли героев станут свидетелями открытия музейной экспозиции с артефактами, найденными во время поисковых экспедиций на местах боев Сталинградской битвы, и примут участие в создании памятного открытия обелиска.

Полученные знания и навыки юные патриоты смогут применить во время военно-тактической игры «Штурм», которая состоится в завершение смены.