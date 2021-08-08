Что произошло после матча Металлург – Ротор

Ротор одержал первую победу после возвращения в ФНЛ. Фото: СК Ротор

Матч 5-го тура первенства ФНЛ между «Ротором» и «Металлургом» принес сине-голубым первую победу в сезоне после серии ничьих. Волгоградцы открыли счет в средине второго тайма. Гол Андреа Чуканова стал единственным в этом матче. «КП-Волгоград» рассказывает о том, что происходило после финального свистка матча Металлург – Ротор 8 августа 2021.

На пресс-конференции главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов признался, что не может говорить, потому что во время матча сорвал голос. Этой встрече предшествовали четыре ничьих.

- Естественно, мы рассчитывали на другой старт в чемпионате. Если раскладывать по этим четырем играм, у нас были хорошие отрезки, таймы, где мы могли добиваться победы. Но где-то не хватало везения. Хорошо, что этот рубеж мы прошли, - прокомментировал наставник.

Тренер отметил, что на этот раз удовлетворен и счетом, и ходом игры.

- Благодарен ребятам, что выполнили то, о чем мы договаривались. Не дали создать сопернику ничего практически с игры. Сами пытались играть в футбол, создали много моментов, но, к сожалению, забили только один гол, - подчеркнул Хохлов.

При этом наставник сине-голубых попенял на плохое состояние газона на стадионе в Липецке, создавать игровые моменты на таком поле не получалось.

- Пропустили необязательный гол. Ротор забил, поэтому и выиграл. Чтобы выигрывать, надо забивать. Но, к сожалению, мы не забили, - констатирует главный тренер липецкого «Металлурга» Сергей Машнин.

Наставник дебютанта ФНЛ не стал комментировать эпизод в конце матча, когда футболисты «Металлурга» требовали назначить пенальти:

- Мы достаточно далеко были. По горячим следам не хочу лишнего говорить. Посмотрим. Хотя был пенальти или нет – очков нет.