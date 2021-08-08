Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 8 августа: 326 заболевших и 15 смертей

В реанимациях много тяжелых пациентов с ковидом. Фото: Екатерина СИМОХИНА

За последние дни впервые Волгоградская область не обновила рекорд по числу новых заразившихся коронавирусом. На сегодня федеральный оперштаб сообщил о 326 новых случаях ковида в регионе. Общее количество заболевших COVID-19 волгоградцев перевалило за 73,8 тысячи человек. Волгоградская область по-прежнему остается в числе 15 регионов страны с самым большим количеством подхвативших ковид, хотя в соседних Воронежской и Ростовской областях обстановка еще сложнее. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 8 августа 2021 года.

Инфографика Яндекс.

Число смертей меньше не становится. Снова 15 волгоградцев умерли от коронавируса. Всего же коварная инфекция унесла жизни уже 1938 волгоградцев. При этом в официальную статистику попадают лишь немногие из тех, кто скончался в ковидных госпиталях. У большинства основной причиной смерти признают другие заболевания.

С каждым днем число занятых коек в коронавирусных госпиталях Волгограда и области растет. Закрыли больничные листы в минувшие сутки 264 человека – пока число выздоровевших значительно отстает от количества новых заболевших.

В целом по стране за сутки прибавилось 22,8 тысячи подтвержденных тестами случаев коронавируса – это на 2,4% больше, чем днем ранее. Также официально зафиксировали 787 новых смертей.