Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 7 августа: новый рекорд по суточной заболеваемости и 16 умерших

Пока ситуация в области очень сложная, врачи работают без сна и отдыха. Фото: Артем КИЛЬКИН

В субботу, 7 августа, Волгоградская область снова побила рекорд по суточному приросту заболевших. 330 жителей нашего региона заразились ковидом за одни только сутки – столько не было никогда с самого начала пандемии. Такие цифры в субботу приводит сайт стопкоронавирус.рф. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 7 августа 2021 года.

16 человек потеряла Волгоградская область за сутки. Цифра огромная. И это касается только тех, кто умер в ковидных госпиталях после того, как у них развилась двусторонняя пневмония. Очень много людей, излечившись от COVID-19, умирает спустя некоторое время, потому что коронавирус сильно ударил по их организму. По данным Росстата, 225 человек скончались в Волгоградской области в июне от коронавируса, еще на смерть 14 человек коронавирус оказал существенное влияние.

В России за сутки заболели 22320 человек, и это немного ниже, чем вчера. Ситуация улучшается за счет Москвы и Петербурга, где наблюдается небольшой спад заболеваемости. Волгоградская область находится на 17 место по приросту заболевших за сутки.

Прирост заболевших и смертность в Волгоградской области очень высокие. Инфографика: Яндекс.

Вылечились за сутки 305 жителей Волгоградской области. Теперь им нужно поправить свое здоровье. А тем, кто чувствует себя неплохо, через пару месяцев можно стать донорами антиковидной плазмы. Кстати, сдать кровь могут и вакцинированные волгоградцы – их антитела даже эффективнее. В пятницу, 7 августа стал донором плазмы губернатор Андрей Бочаров – он сдал кровь в 25 больнице во время рабочего визита.