Двое волгоградцев заразились лихорадкой Западного Нила

Лихорадку Западного Нила можно предупредить, защищаясь от укусов комаров Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Два жителя Волгоградской области заразились лихорадкой Западного Нила. Несмотря на название, инфекция встречается в наших широтах ежегодно. Это острое вирусное заболевание, вызываемое одноимённым вирусом. При тяжелом течении болезни пациент может умереть.

КАК РАСПОЗНАТЬ БОЛЕЗНЬ

Как «КП-Волгоград» рассказали в Роспотребнадзоре по Волгоградской области переносят вирус Западного Нила – комары, иксодовые и аргасовые клещи. Но в основном инфекция передается людям именно через укусы первых названных насекомых. Инкубационный период заболевания от 2 до 6 дней, но может длиться и 2 недели.

Примерно в 8 случаях из 10 у инфицированных вирусом Западного Нила симптомы заболевания не проявляются, отметили в Роспотребнадзоре. У некоторых пациентов развивается лихорадка – фебрильная болезнь, а также головная боль, боли в теле и суставах, рвота, диарея или сыпь. Большинство пациентов, зараженных лихорадкой Западного Нила полностью выздоравливают, но они могут чувствовать слабость и усталость еще несколько недель или месяцев.

О РИСКАХ

Однако повезти может не всем пациентам. Довольно редко, примерно в одном случае из 150, у зараженных развивается тяжелая форма заболевания. Основные симптомы – это воспаление головного мозга – энцефалит, менингит – воспаление оболочек, окружающих головной и спинной мозг. При этом у человека наблюдается высокая температура, головная боль, ступор и дезориентация, а также кома, тремор, судороги, потеря зрения, онемение и паралич. При этом. поражение центральной нервной системы может быть необратимо. По статистике, которую озвучили в Роспотребнадзоре, 1 из 10 человек с тяжелым течением лихорадки Западного Нила умирает.

Как уточнили в санитарном ведомстве, тяжело этим вирусом могут заболеть люди любого возраста, но наиболее уязвимы граждане старше 60 лет, лица с онкозаболеваниями, сахарным диабетом, болезнями почек или перенесшие трансплантацию органов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ

Вакцины против вируса Западного Нила нет, врачи лечат симптоматику. Чтобы снизить риск заболевания нужно защищать себя от укусов комаров. Следует пользоваться средствами от насекомых и регулярно обновлять их на теле, надевать закрытую одежду, особенно на природе. В доме нужно использовать репелленты и москитные сетки.

Медики предупреждают, если Вас укусил комар и за 2-14 дней появились указанные симптомы заболевания, необходимо срочно обратиться к врачу.