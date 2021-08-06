На дорогах Волгограда и области установят 90 новых светофоров и 10 километров барьеров

На дорогах обновят знаки, светофоры и переходы. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Чтобы сделать волгоградские дороги более безопасными в этом году на улицах Волгограда, Волжского и трассах области установят более четырех тысяч дорожных знаков и около 90 светофоров. Кроме того, вдоль дорог сделают порядка 10 километров барьеров, а 135 пешеходных переходов получат дополнительное оснащение. Все это запланировано в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

По данным облкомтранса, на 135 уже существующих пешеходных переходах дополнительно установят ограждения, «лежачих полицейских», а также новые односекционные светофоры для привлечения внимания водителей. Еще 106 переходов модернизируют на средства регионального проекта «Безопасность дорожного движения». На «зебрах» появится проекционное оборудование для дублирования разметки. Кроме того, 6,6 километра дорог в регионе получат новое освещение, появится в этом году на трассах и 28 километров барьерного ограждения. В планах также покупка еще одного трассового медпункта, машин скорой помощи и хроматографов.

Продолжают в Волгоградской области разворачивать интеллектуальную транспортную систему (ИТС). На первом этапе на дорогах уже установили камеры видеонаблюдения и комплексы фотовидеоксации нарушений. Пассажирский транспорт работает в единой программе диспетчеризации на основе ГЛОНАСС. На втором этапе внедрения ИТС на 81 светофоре в Волгограде и Волжском установят оборудование для автоматического управления, которое позволит своевременно менять режим работы. А на городских остановках появится 60 информационных табло.

Еще одно новшество, которое охватывает все больше федеральных дорог Волгоградской области, – барьерное ограждение для разделения транспортных потоков. В этом году сделают безопасней семь участков общей протяженностью 8,5 километра. Появятся барьеры на трассах А-260 «Волгоград-Каменск-Шахтинский» и Р-22 «Каспий». А до 2024 года встречные полосы разделят на всех федеральных автодорогах региона.