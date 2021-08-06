Волгоградские гандболистки в составе сборной России вышли в финал Олимпиады

Фото: Международная федерация гандбола.

У волгоградских спортсменов будет медаль Олимпийских игр в Токио. Женская сборная России по гандболу вышла в финал. Наша команду в полуфинале одержала победу со счетом 27:26 над сборной Норвегией. Решающий матч олимпийского турнира по гандболу состоится 8 августа. Россиянки сыграют с командой Франции.

В составе сборной России на Олимпиаде выступают две гандболистки, которые официально представляют Волгоградскую область. Это вратарь Анна Седойкина и правый полусредний Антонина Скоробогатченко. Причем о том, что они защищают честь волгоградского региона в Токио, стало известно накануне. В полуфинальной игре Седойкина отразила 11 из 28-ми бросков соперниц, а Скоробогатченко не смогла поразить ворота норвежек.

Если для 22-летней Скоробогатченко это первая Олимпиада, то 37-летняя Седойкина, которая ранее 5 раз выигрывала чемпионат России вместе с волгоградским «Динамо», уже является чемпионкой Игр. В составе сборной она победила в Рио-де-Жанейро в 2016 году. На тех соревнованиях волгоградка получила тяжелую травму ноги во время группового этапа. Кстати, в финале бразильских Игр сборная России была сильнее именно команды Франции. Отметим, уроженки Волгограда Седойкина и Скоробогатченко сейчас защищают цвета московского ЦСКА.

Однако волгоградское представительство в женской сборной России по гандболу значительно больше. За золотые медали поборются Полина Ведехина, Ксения Макеева и Анна Вяхирева, которые родились в Волгограде или воспитывались в местной школе гандбола. Сейчас они играют за гандбольные клубы других городов и на Олимпиаде представляют другие регионы. Ведехина защищает цвета ЦСКА, а Вяхирева и Макеева – «Ростов-Дона».

Сборную России сейчас возглавляет Алексей Алексеев, в тренерский штаб которого также не чужие Волгограду специалисты. Ему помогают олимпийская чемпионка Рио, 5-кратная чемпионка России в составе волгоградского «Динамо» Ольга Акопян и 3-кратная победительница чемпионатов России в составе волгоградской «Аквы» Людмила Бодниева.

Отметим, финальный матч турнира по гандболу среди женских команд между сборными Франции и России состоится 8 августа в 9.00 по московскому времени. А в субботу, 7 августа, пройдет игра за бронзовые медали в турнире по водному поло. Сборная России, в составе которой выступает представительница Волгоградской области, Анастасия Федотова, сыграет с командой Венгрии.