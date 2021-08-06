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Здоровье6 августа 2021 13:08

В Волгограде в 25-й больнице появится новый диагностический комплекс

Он будет оснащен дополнительным современным оборудованием, в том числе КТ и МРТ
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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На базе 25-й больнице будет создан новый диагностический комплекс

На базе 25-й больнице будет создан новый диагностический комплекс

Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде на базе Городской клинической больнице скорой медицинской помощи №25 появится новый диагностической комплекс. Решение об этом было принято сегодня во время выездного совещания губернатора Андрей Бочарова. Новые корпуса в медучреждении будут оснащены современным оборудованием.

- Диагностические корпусы будут включать современное оборудование, в том числе КТ и МРТ, потому что не хватает мощностей. В течение этого года проработаем варианты и в течение следующего приступим к реализации этого проекта, чтобы полностью обеспечить наше ведущее медицинское учреждение всем необходимым оборудованием, - отметил губернатор.

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