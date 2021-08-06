Профессор рассказал, почему повышенное давление приводит к сосудистой катастрофе

Давление необходимо контролировать. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Даже небольшое повышение кровяного давления может привести к аритмии, стенокардии, ишемической болезни сердца, инфаркту миокарда, инсульту, почечной недостаточности, поражению сосудов. Всего этого можно избежать, если следить за уровнем артериального давления. Почему и как долго нужно лечить артериальную гипертензию, рассказал зав. кафедрой внутренних болезней ВолгГМУ, профессор, д.м.н, врач-кардиолог Михаил Стаценко.

Часто в 55-60 лет люди с артериальным давлением 160/100 не хотят пить выписанные врачом таблетки, потому что их ничего не беспокоит. Но если давление больше 140/90 хотя бы в одном из показателей, то это уже артериальная гипертензия или артериальная гипертония. И именно такая мягкая форма заболевания дает самое большое количество инфарктов и инсультов.

- Это ситуация, которая говорит о возможности сосудистой катастрофы, это то, что необходимо контролировать и лечить, - подчеркивает Михаил Стаценко. – И лечат артериальную гипертензию долго.

В 90% случаев медики сталкиваются со сложностями в диагностике, особенно если это эссенциальная артериальная гипертензия, так называемая гипертоническая болезнь. Причины ее возникновения пока неизвестны. И только 10% случаев относятся к симптоматическому заболеванию, где устранив причину, можно вылечить пациента. Например, давление повышается при заболевании почек, при опухоли надпочечников. Кроме того, у пациентов часто возникает синдром «белого халата», когда кровяное давление возрастает во время его измерения и связано это с эмоциями.

Чем же так опасна АГ - артериальная гипертензия? При ней поражается сердце, чаще всего возникает гипертрофия левого желудочка. Это приводит к возникновению аритмии, стенокардии, развитию ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда. Также могут быть поражены почки – возникает почечная недостаточность и, в конечном итоге, пациенту требуется гемодиализ и трансплантация.

- Артериальная гипертония – это всегда поражение мозга, - предупреждает профессор. – С этим связаны хронические расстройства мозгового кровообращения, которые могут стать причиной развития геморрагического или ишемического инсульта. Также АГ связана с поражением сосудов глаз, крупных сосудов. Поэтому не лечиться, значит обрекать себя на развитие всех этих заболеваний.

На сегодня существует множество препаратов для лечения АГ, какой именно подойдет конкретному пациенту, подберет врач. Плюс к этому нужно минимизировать количество алкоголя, который вызывает повышение давления.

- Даже если вы употребили алкоголь, не отказывайтесь от приема антигипертензивного препарата. Если на следующее утро цифры давления будут выше, примите дополнительную таблетку, - советует профессор. – Исключением могут быть только два препарата центрального действия – это клофелин и допегит.