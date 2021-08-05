Волгоградцы стали чаще жаловаться на ленивые УК и дырявые крыши

Среди частых проблем - отсутствие уборки и протекающая крыша. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Проблемы в ЖКХ в Волгоградской области были всегда, но в последнее время жители региона стали чаще писать жалобы в надзорные органы. По данным регионального Госжилнадзора, за первое полугодие 2021 года в инспекцию поступило 6940 обращений – это на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и максимум за последние семь лет. Чаще всего волгоградцы жалуются на техническое состояние своих домов и работу управляющих организаций (33,5%). Также у жителей возникает множество вопросов по начислению платы за жилищные и коммунальные услуги (30,3%). При этом более 58% жалоб приходится на Волгоград и лишь 7% на Волжский.

ГРЯЗНЫЕ ПОДЪЕЗДЫ И ПРОТЕКАЮЩАЯ КРОВЛЯ

В инспекции проанализировали, какие именно претензии чаще всего возникают у волгоградцев к работе коммунальщиков. Оказалось, что одним из самых злободневных вопросов для жителей региона стало неудовлетворительное состояние лестничных клеток в подъездах (9%). Часто жалуются волгоградцы и на проблемы внутридомовых коммуникаций и оборудования (4,1%), причем больше всего претензий к системам отопления и водоснабжения. Еще 6,5% обращений волгоградцы посвятили протекающим крышам, 3,5% писем содержали жалобы на захламленность дворов и отсутствие благоустройства придомовых территорий, 3,4% касались аварийного состояния домов, 2,6% претензий – это трещины в несущих стенах, состояние фасадов, балконов и лоджий, входных групп и отмостки. Остальные касались состояния превратившихся в зловонное болото подвалов, чердаков, запаха из нечищенных мусоропроводов, нарушений в работе вентиляции и лифтов, а также отвратительной организации аварийно-диспетчерских служб.

ТО ТЕПЛА НЕТ, ТО ВОДЫ

Не меньше волнуют волгоградцев коммунальные услуги ненадлежащего качества – едва теплая «горячая» вода, перетоп и недотоп, постоянные отключения и вывоз мусора. Среди почти тысячи таких жалоб больше всего вопросов возникло по отоплению. Количество обращений по теплу в этом году выросло в полтора раза и составило 4,5% от общего числа. И сразу на 5% увеличилось число жалоб по начислению платы за коммуналку.

ЗАХВАТ ДОМОВ И КАПРЕМОНТ

На третьем месте для волгоградцев оказались вопросы управления жилищным фондом (7,6%). Как правило, жильцы жалуются на захват их домов управляющими компаниями и появление протоколов общих собраний, про которые собственники не знали. И лишь малая толика обращений связана с передачей техдокументации на многоквартирные дома и лицензированием УК.

Немало обращений касается вопросов энергоэффективности домов, их оснащению коллективными счетчиками, эксплуатации и поверке приборов учета, проведения техобслуживания газового оборудования и капремонта. Все это в сумме перекрывает количество недовольных несвоевременным размещением данных в ГИС ЖКХ (3,9%).

- Как показывает практика, люди сталкиваются с невозможностью, а часто и нежеланием управляющих организаций оперативно решать проблемы на местах, - отмечают в ведомстве. - Свидетельством тому является количество заявлений (63%), направленных лично руководителю инспекции госжилнадзора Волгоградской области с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.