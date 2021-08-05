После запуска новых очистных сооружений в Волгограде вода будет сливаться в Волгу почти питьевой

На острове Голодном строят современные очистные сооружения, которые справятся с бытовой химией. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В четверг, 5 августа, глава Волгограда Виталий Лихачев отправился на остров Голодный. Мэр посмотрел, как подрядчик продолжает возводить блок биологической очистки на очистных сооружениях, куда стекаются канализационные стоки из шести районов миллионного города. Здесь внедряют новые технологии по немецкому проекту. Жизнь предъявляет к очистке новые требования, поэтому все затраты окупятся с лихвой.

- Старые очистные сооружения были построены в 70-х годах, когда еще не было эры химии, стиральных порошков, Fairy и всей этой чепухи, которая сегодня сливается в канализацию сплошным потоком. Вся эта химия – это фосфаты. И сейчас основная задача новых очистных сооружений – извлечь фосфаты, чтобы не загрязнять Волгу. Старая система в полной мере этого сделать не может, - поясняет журналистам Виталий Лихачев.

Так выглядят старые очистные сооружения а Голодном. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На сегодняшний день на острове Голодном завершили строительство здания воздуходувной станции, залили бетонный фундамент для станции фильтрации. Готова техподстанция, смонтировано основное технологическое оборудование, система управления. Идут монолитные работы на станции дисковой фильтрации, на горизонтальных отстойниках. Когда все это заработает, вода, которую сливают в Волгу после очистки, будет практически питьевой.

Отличительная особенность новой технологии – это аэрационное оборудование, которое позволяет уйти от значительных затрат на возведение конструкций по сравнению с очистными сооружениями классического типа. По словам специалистов, плавающие аэраторы позволяют более равномерно и объемно насыщать кислородом активный ил в аэротенках на этапе биологической очистки стоков. Их проще обслуживать, для этого не нужно останавливать всю систему, при необходимости их легче заменить.

Здесь будет станция фильтрации. Фото: Екатерина СИМОХИНА

КОГДА В ВОЛГОГРАДЕ ОТКРОЮТ ПЛЯЖИ?

- Программа у нас комплексная. По всему берегу мы сегодня строим локальные очистные сооружения для ливневых вод, которые собираются с крыш домов, дорог и имеют остатки песка и нефтепродуктов. Все это напрямую сегодня идет в Волгу, - подчеркивает глава города. - После того, как мы построим ЛОСы, мы обезопасим Волгу от остатков нефтепродуктов. Построим очистные сооружения на Голодном – очистим бытовые стоки.

Глава Волгограда посмотрел, как идет стройка. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В итоге Волга станет чище, а волгоградцы снова смогут купаться на правом берегу. Пока же Виталий Лихачев констатирует:

- Роспотребнадзор сегодня на правом берегу ни в одном месте не даст разрешения на то, чтобы открыть пляж.

Запретили санитарные врачи в этом году купаться и острове Сарпинском. Уже обустроенные навесы и кабинки на пляже пришлось разобрать. На весь миллионный город всего два официальных места для купания – пляж на Бобрах и коса на полуострове Сарептском.

Запускать новые очистные сооружения будут поэтапно. Уже работают ЛОС, которые построили в Ворошиловском районе Волгограда на набережной у Гасителя.

- Сегодня мы строим 13 ЛОСов, они обеспечат очистку 70% ливневых стоков. Но на этом программа не заканчивается, - отмечает Виталий Лихачев. – Мы сейчас работаем над тем, чтобы ее продлить. Чтобы в следующем году по всему берегу ЛОСы стояли.

На Голодном сейчас подходит к завершению первый этап модернизации. Рабочие чуть отстают от графика, но планируют ускориться. Сложность в том, что все оборудование и стройматериалы на остров нужно доставлять по реке, а Волга в последнее время сильно обмелела. Среди сложностей, с которыми им пришлось столкнуться, строители отмечают и жуткую жару, от которой страдают и остальные волгоградцы.

- Фактически работа выполнена наполовину. В прошлом году были сделаны все грунтовые насыпи, чаши аэротенков. Сейчас выполнено порядка 45% всех монолитных работ. Срок реализации проекта – до конца 2022 года, - рассказал журналистам руководитель проекта компании «Акватика» Андрей Фролов.

Масштабная стройка обойдется городу в солидную сумму. Фото: Екатерина СИМОХИНА

ИЗБАВЯТ ЛИ НАБЕРЕЖНУЮ ОТ ЗАПАХА КАНАЛИЗАЦИИ?

Задали мы мэру и еще один волнующий волгоградцев вопрос: когда же прекратится зловоние на набережной, идущее от городской ГКНС, расположенной в пойме Царицы? Можно ли и там сделать воздух чище?

- Там поставили фильтрацию, раньше запах был значительно сильнее, - отвечает Лихачев. - Сейчас надо еще 18 миллионов рублей добавить для того, чтобы локализовать запах полностью. Мы этим занимаемся.