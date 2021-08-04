В «ЕвроХим-ВолгаКалии» российского бизнесмена Андрея Мельниченко особое отношение к молодежи

Фото: Ирина СИМОНОВА

Под руководством наставников молодые специалисты постигают не только практические тонкости профессии, но и более предметно разбираются в теоретических основах избранной специальности. Самые интересные и перспективные аспекты производства изучаются в процессе работы над проектами для научно-технической конференции молодых специалистов, ежегодно проводимой в компании «ЕвроХим».

В этом году в конференции приняли участие 13 молодых специалистов «ЕвроХим-ВолгаКалия». Они представили свои исследования важных направлений деятельности Гремячинского горно-обогатительного комбината. В число наиболее перспективных, по мнению молодых сотрудников, вошли вопросы оптимизации работы на сильвинитовой обогатительной фабрике, технического контроля качества продукции, усовершенствования работ в руднике.

Неоценимую помощь в работе над проектами молодежи оказали наставники из числа старших опытных коллег. Итоги и перспективы развития наставничества на Гремячинском горно-обогатительном комбинате обсудили на встрече экспертного совета из числа руководителей предприятия и кураторов молодых специалистов, занявших призовые места в научно-технической конференции.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Лучшим наставником «ЕвроХим-ВолгаКалия» экспертный совет признал начальника отдела метрологии и автоматизации Сергея Понкратова. За успешную деятельность он уже дважды был награжден как лучший наставник группы компаний «МХК «ЕвроХим». Постановлением губернатора Волгоградской области Сергей Понкратов отмечен знаком отличия «Почетный наставник».

Второе место занял руководитель группы технологического контроля качества продукции Евгений Сохарев. Для Евгения Эдуардовича это первый опыт наставничества. Но обширные знания, ответственный подход к работе с молодежью и большой объем практических навыков в своей специальности помогли наставнику добиться отличных результатов и заслужили высокую оценку жюри.

Наставники - начальник участка газоснабжения и газоиспользующего оборудования Алексей Кривчиков и заместитель начальника участка горно-подготовительных работ Сергей Раздоров разделили третье место. Работы их подопечных были отмечены призовыми местами.

Исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров поблагодарил коллег за работу: «Мы высоко ценим опыт наших старших товарищей по работе. Они прекрасно справляются с главными задачами наставничества - раскрыть творческую индивидуальность молодежи, пришедшей на комбинат, добиться практической реализации их лучших качеств и навыков, научить ребят максимально эффективно применять полученные в вузах академические знания на практике. Благодарю коллег за наставническую деятельность и желаю всем новых успехов!»