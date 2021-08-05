Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 5 августа: антирекорд по заболевшим и умершим

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 5 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области не стабилизируется. Наоборот, с каждым днем она ухудшается, судя по числу новых случаев вируса. Сегодня в регионе очередной антирекорд по приросту заразившихся и по количеству смертей за всю пандемию. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф, 5 августа в регионе подтвердились 325 случаев COVID-19. Волгоградская область в четверг занимает 17-е место в стране по новым заболевшим. Также сегодня и новый максимум по смертям – было зафиксировано 17 летальных исходов. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 5 августа 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

За всю пандемию, по официальным данным, в Волгоградской области ковидом заразились 72 853 человека. К сожалению, вирус остается смертельным, растет число жертв пандемии. В регионе уже скончались 1 892 волгоградца.

Увеличивается и число пациентов, кому удается справиться с болезнью и победить коронавирус. Сегодня выздоровел 301 волгоградец. С марта прошлого года число вылечившихся достигло 64 839 жителей области.

Печальные вести пришли из Михайловки. Там в ковидном госпитале Центральной районной больницы скончалась врач этого же учреждения Наталия Стаханова. При этом заведующая отделением функциональной диагностики в апреле прошла вакцинацию от COVID-19. Однако препарат «ЭпиВакКорона» не уберег ее от заражения и гибели.