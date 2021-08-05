Суд по делу Музраева прошёл без подсудимого

Заседание по делу Музраева перенесли на 16 августа Фото: СУ СКР по Волгоградской области

Сегодня прошло судебное заседание по делу бывшего руководителя СУ Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева и бизнесмена Владимира Зубкова. Но его пришлось провести без подсудимых. Как выяснили «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного окружного военного суда, Музраева и Зубкова не доставили в зал заседаний из-за каких-то технических сложностей.

Накануне несколько местных СМИ утверждали, что заседание по делу экс-главы Следственного управления СКР по региону Михаила Музраева и предпринимателя Владимира Зубкова отложили, якобы из-за вспышки коронавируса в ростовском СИЗО. В Южном окружном военном суде эту информацию не подтвердили. Заседание прошло, но без подсудимых.

«КП-Волгоград» в суде сообщили, что новое разбирательство по уголовному делу Музраева и Зубкова назначили на 16 августа. То есть меньше, чем через две недели. Именно такой срок карантина необходимо выдержать заболевшим COVID-19 или контактным пациентам. Поэтому теорию о вспышке коронавируса в ростовском СИЗО можно опровергнуть.

Напомним, Михаила Музраева и бизнесмена Владимира Зубкова обвиняют в поджоге дома губернатора Волгоградской области. Их судят в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону.