В Волгограде построят 3 млн кв.м жилья и 16 автодорог

В Волгограде стали больше строить. Фото: Семен ШПАК

В преддверии Дня строителя, 4 августа, в Волгограде прошло заседание Градостроительного совета региона, на котором подвели итоги и обсудили перспективы развития жилищного строительства и комплексного развития территорий. Губернатор Андрей Бочаров, замминистра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев и члены совета собрались в новой школе №77 на 800 учеников, которую построили по программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда» в развивающемся микрорайоне «Санаторный». На 2022 - 2024 годы Волгоградской области по этой госпрограмме одобрено финансирование в 2,7 миллиарда рублей. Это позволит построить еще 16 автодорог и 5 объектов инженерных сетей. Также в планах на ближайшие годы возведение 2,5 - 3 миллионов кв.м жилья для 150 тысяч человек.

Федеральный проект «Стимул» позволяет развиваться новым микрорайонам, а не заниматься точечной застройкой на уже обжитых территориях. Это стимулирует жилищное строительство и идет на пользу не только застройщикам, но и семьям более 25 тысяч строителей, и волгоградцам, которые будут жить в новых домах со всем необходимым. Строят по этой программе на условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов школы и детсады, дороги и коммунальные сети.

Волгоградская область присоединилась к проекту в 2016 году. С тех пор в регионе на 2,2 миллиарда построили школу в Санаторном, 4 детсада на 880 малышей и более 10 километров дорог в шести новых микрорайонах.

По данным администрации региона, в 2021 году по программе «Стимул» Волгограду выделили еще 1,6 миллиарда рублей. Пойдут эти средства на завершение строительства школы, двух автодорог и первого этапа техприсоединения домов жилого комплекса «Долина» к коммунальным сетям.

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33 млрд рублей - объем работ строительной отрасли Волгоградской области за январь-июнь 2021 года, это на 2,5% больше, чем в первом полугодии 2020-го.

795 тысяч кв.м жилья планируют ввести в строй в регионе в 2021 году –на 3,2% больше, чем в 2020-м.

320,4 тысячи кв.м жилья уже ввели в эксплуатацию в этом году - от плана это 40%.

Еще 3,1 млн кв.м жилья планируют построить в области к 2024 году.

11 384 волгоградцев из 172,4 тысячи кв.м аварийного жилья должны переселить в новые дома до 2025 года.