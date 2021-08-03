Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 3 августа: 319 жителей заразились за сутки, 14 умерли

Каждые сутки госпитализируют по 400 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще 14 жителей потеряла Волгоградская область от коронавируса только за одни сутки. Летальность от ковида в регионе очень высокая, и ситуация не меняется. Плюс еще только за один день 319 человек получили положительный результат теста на коронавирус и приступили к лечению ковида. По информации федерального оперштаба, за все время с начала пандемии 72205 человек заразились COVID-19 (это только те, у кого вирус был идентифицирован во время сдачи ПЦР-теста). В области сохраняются серьезные карантинные ограничения. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 3 августа 2021 года.

Умерли сначала пандемии в нашем регионе 1859 человек. На самом деле уже больше – в статистику летальных случаев люди попадают спустя месяц после похорон. Врачи продолжают без сна и отдыха бороться за жизни волгоградцев. Большинство людей все же удается поставить на ноги. За последние сутки, по данным сайта стопкоронавирус.рф, выписали 288 человек. Как объяснили в облздраве, пациентов выписывают из больниц даже в случае положительных тестов – если человек чувствует себя хорошо, его отправляют долечиваться дома под наблюдением врачей из поликлиники, а на их место кладут тех, кому срочно нужна помощь врачей и капельницы с уколами. В день в ковидарии попадают около 400 человек.

В Волгоградской области сохраняется масочный режим, продолжают действовать ограничения на массовые мероприятия. Предполагается, что учебный год у школьников все же начнется в офлайн–формате.